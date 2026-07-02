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Com 85% das obras executadas, BR-470 tem tráfego flexibilizado entre Bento Gonçalves e Veranópolis

Segundo o Dnit, a alteração no fluxo, antes liberado em horários fixos, é resultado dos avanços obtidos na reconstrução. Previsão é concluir as operações ainda em 2026

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Luca Roth

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