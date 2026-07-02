Com 85% das obras executadas, BR-470 tem tráfego flexibilizado entre Bento Gonçalves e Veranópolis

Autarquia assegura que mais de 80 ocorrências já tiveram as operações concluídas. Dnit / Divulgação

A partir desta quinta-feira (2), o trânsito na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, será orientado em sistema pare e siga, em substituição às liberações em horários fixos, por meio de comboios. A medida vale durante o dia, sendo que entre 23h e 6h, o fluxo é interrompido em ambos os sentidos.

A alteração no tráfego é resultado dos avanços obtidos na reconstrução após as chuvas extremas de maio de 2024, que ocasionaram em 102 pontos de deslizamentos de terra na rodovia.

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), as obras alcançaram aproximadamente 85% de execução, com término previsto ainda para 2026. A autarquia assegura que mais de 80 ocorrências já tiveram as operações concluídas, enquanto outros três contratos encontram-se em fase final.

Atualmente, cerca de 300 trabalhadores atuam entre o km 185 e o 202 realizando serviços de contenção, estabilização de encostas, drenagem, proteção de taludes e reconstrução da plataforma da rodovia.

De acordo com o superintendente regional do Dnit no RS, Hiratan Pinheiro, mais de R$ 700 milhões foram investidos na recuperação da BR-470 até o momento.

— Estamos construindo uma estrada preparada para enfrentar os desafios do futuro, reduzindo a vulnerabilidade a novos deslizamentos e garantindo mais segurança, mobilidade e tranquilidade para quem vive na região e para todos que utilizam esse importante corredor logístico — avalia.

Viaduto deve ser aberto neste mês

Cerca de 300 trabalhadores atuam entre o km 185 e o 202 da BR-470. Dnit / Divulgação

Entre as melhorias de infraestrutura está a construção de dois viadutos que prometem dar mais segurança aos motoristas e prevenir interrupções no trânsito em quedas de barreira.

Um deles, situado no km 192, em Bento, tem previsão de liberação do tráfego em julho. A outra elevada, no km 193, sofreu com problemas na obra, mas deve entrar em etapa de montagem nas próximas semanas, conforme o Dnit.

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Ambos os viadutos são erguidos afastados das encostas, com vãos e espaçamento entre pilares projetados para suportar a passagem de terra e pedras por baixo das estruturas.

Fiscalização reforçada

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) espera um aumento expressivo no fluxo de veículos na BR-470 e anuncia que irá intensificar a fiscalização para prevenir acidentes. O foco será coibir a prática de infrações como ultrapassagens e excesso de velocidade.