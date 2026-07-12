Com 7,7 mil visitantes neste fim de semana, FestiQueijo registra recorde de público desta edição em Carlos Barbosa

William Cabral / Off Photo/ divulgação

O final de semana foi de recorde para o FestiQueijo de Carlos Barbosa. O evento recebeu 7,7 mil visitantes, o maior público desta edição. Desde a abertura, em 26 de junho, o festival já recebeu 19,2 mil pessoas, segundo os organizadores.

— Nós temos os melhores expositores, tanto queijarias quanto vinícolas, que apresentam produtos de excelência. Seguimos trabalhando para oferecer a melhor experiência possível e manter esse ritmo positivo até o encerramento — diz o presidente do evento, Francisco Guazzelli.

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O final também foi marcado pelo 9º Pedal do FestiQueijo, com a participação de mais de 300 ciclistas, e recebeu integrantes do 13º Rally dos Vinhedos, considerado um dos principais eventos da categoria do país, com a participação de 120 veículos antigos e mais de 200 participantes.

Com mais dois finais de semana pela frente, a expectativa é de manter o alto fluxo de visitantes. O FestiQueijo segue até o dia 26 de julho, no Centro Cultural Mãe de Deus.

Estrutura

O FestiQueijo conta com 19 expositores e mais de 50 tipos de queijo, vinhos, espumantes e pratos típicos.

Nas mesas centrais podem ser saboreados galeto, pastel de queijo, polenta frita, espetinho de queijo coalho e frango, pepino em conserva, pernil suíno assado em cubos, pizza de bacon, bolinho de queijo com orégano, churros recheados com doce de leite e cuca de goiaba com requeijão.

SERVIÇO

O quê: 34º FestiQueijo.

34º FestiQueijo. Quando: até 26 de julho.

até 26 de julho. Onde: Centro Cultural Mãe de Deus, Rua Prefeito José Chies, 193.

Centro Cultural Mãe de Deus, Rua Prefeito José Chies, 193. Ingressos: estão disponíveis no site oficial.