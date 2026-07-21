Com 66 pacientes à espera por leitos hospitalares, prefeitura de Caxias do Sul reforça alerta para vacinação contra a gripe

Dos 66 pacientes, 37 estão na UPA Central. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Problema histórico em Caxias do Sul, a fila de espera por leitos hospitalares volta a preocupar neste inverno. No começo da tarde desta terça-feira (21), 66 pacientes aguardavam por vagas em hospitais nas duas unidades de pronto-atendimento (UPAs) do município. O levantamento é da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Dos 66 pacientes, 37 estão na UPA Central e os outros 29 na UPA Zona Norte. Além disso, do total, 20% apresentam quadro relacionados a doenças respiratórias. Os demais buscaram pelo atendimento com sintomas diversos, sendo que as enfermidades cardiovasculares são prevalentes entre eles.

A diretora do Departamento de Avaliação, Controle, Regulação e Auditoria (Dacra), Marguit Meneguzzi, caracteriza como alto o número de pacientes mantidos nas UPAs.

— No início do mês, eu estava com 12, 13 pacientes em cada UPA. Do dia 14 para cá (terça-feira da semana passada), essa curva aumentou e não conseguimos baixar de 30 pessoas — sinaliza.

Atualmente, Caxias do Sul conta com 334 leitos clínicos e cirúrgicos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). São 66 no Hospital Virvi Ramos, 102 no Pompéia Ecossistema de Saúde e 166 no Hospital Geral, conforme a SMS.

Vacinação pode aliviar internações

Embora esperado para esta época do ano, o aumento de pacientes que aguardam por leitos em hospitais poderia ser reduzido a partir de ações preventivas, como a vacinação.

A diretora do Dacra lembra que a vacina não impede a transmissão de doenças como a Influenza, mas pode aliviar os sintomas e diminuir a necessidade de internação hospitalar em períodos mais críticos como o inverno.

— Se as pessoas tivessem sido vacinadas, provavelmente uma parte delas não estaria aqui ou estaria em condições menos agudas, sem precisar de suporte hospitalar. O tratamento ambulatorial resolveria — aponta Marguit.

Dos 66 pacientes na fila de espera, 20% apresentam quadro relacionados a doenças respiratórias e a maior parte está inserida na faixa etária acima de 70 anos.

Em 2026, conforme a SMS, são 38 mortes por causas respiratórias, sendo 13 por Influenza (nove destes últimos não estavam vacinados).

Número de imunizados preocupa

A busca pela vacina contra a Influenza segue abaixo da meta em Caxias do Sul, especialmente entre os públicos mais vulneráveis como crianças e idosos.

Em relação ao público infantil, a cobertura vacinal está em apenas 41%. Das pessoas com mais de 60 anos, foram vacinadas 50% do total previsto.

— Estão preocupantes os nossos índices, e vimos aumentar os casos de mortes e internações, sendo que estamos com falta de leitos e em pleno inverno — enfatizou o secretário Rafael Bueno em comunicado para a imprensa.