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Com 66 pacientes à espera por leitos hospitalares, prefeitura de Caxias do Sul reforça alerta para vacinação contra a gripe

Segundo levantamento da SMS, 20% deles apresentam quadros de doenças respiratórias

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Alana Fernandes

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