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De congelar
Notícia

Com 0°C, São José dos Ausentes registra a menor temperatura da Serra nesta terça-feira

Maioria dos municípios da região ficou abaixo dos 5°C; tempo firme deve predominar até sexta, com chance de geada nos próximos dias

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Pablo Ribeiro

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