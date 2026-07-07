Com 0°C, São José dos Ausentes registra a menor temperatura da Serra nesta terça-feira

A manhã desta terça-feira (7) foi marcada, novamente, por frio intenso na Serra. Conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro), da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) e da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, São José dos Ausentes registrou 0°C, a menor temperatura da região.

No Estado, a menor marca foi registrada em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, onde os termômetros chegaram a -2,6°C.

Além de Ausentes, outras cidades da Serra também tiveram amanhecer gelado. Bom Jesus marcou 1,6°C, Vacaria teve 1,8°C, Veranópolis e Pinhal da Serra registraram 2,3°C, São Francisco de Paula marcou 2,9ºC, Caxias do Sul com 3,1°C, Antônio Prado com 3,4°C, Canela com 3,9°C e Flores da Cunha marcou 4,3°C.

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Segundo a Climatempo, a atuação de uma intensa massa de ar polar mantém o tempo firme em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Na Serra, o céu varia entre claro e parcialmente nublado, com predomínio do sol e temperaturas baixas durante todo o dia. Em Caxias do Sul, a máxima não deve passar dos 9°C.

Na quarta-feira (8), o tempo firme continua predominando. O amanhecer segue com frio intenso e há condições para formação de geada. Ao longo do dia, o sol favorece a elevação gradual das temperaturas. Em Caxias do Sul, a mínima prevista é de 2°C e a máxima de 15°C.

A tendência para quinta-feira (9) é de manutenção do tempo estável em todo o Estado. Na Serra, o dia será de sol, sem previsão de chuva, com possibilidade de geada localizada nas primeiras horas da manhã. Em Caxias do Sul, os termômetros devem variar entre 6°C e 18°C.