Colisão entre dois carros deixa três feridos no acesso norte de Garibaldi

Na manhã desta quinta-feira (16), um acidente envolvendo dois carros deixou três pessoas feridas na Rua Gilmar Gedesco, no acesso norte de Garibaldi, nas proximidades do Posto 290.
O Corpo de Bombeiros Voluntários foi acionado por volta das 6h50min para atender à ocorrência. Segundo a corporação, uma das vítimas sofreu ferimentos graves e foi encaminhada ao Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves.
As outras duas vítimas tiveram ferimentos leves. Uma delas também foi levada ao Hospital Tacchini, enquanto a outra foi conduzida ao Hospital São Pedro, em Garibaldi.
As circunstâncias da colisão e os sexos das vítimas não foram divulgados.