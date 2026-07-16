Colisão entre dois carros deixa três feridos no acesso norte de Garibaldi

Veículos se chocaram na Rua Gilmar Gedesco. Guilherme Kalsing / Rádio Estação FM

Na manhã desta quinta-feira (16), um acidente envolvendo dois carros deixou três pessoas feridas na Rua Gilmar Gedesco, no acesso norte de Garibaldi, nas proximidades do Posto 290.

O Corpo de Bombeiros Voluntários foi acionado por volta das 6h50min para atender à ocorrência. Segundo a corporação, uma das vítimas sofreu ferimentos graves e foi encaminhada ao Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves.

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As outras duas vítimas tiveram ferimentos leves. Uma delas também foi levada ao Hospital Tacchini, enquanto a outra foi conduzida ao Hospital São Pedro, em Garibaldi.