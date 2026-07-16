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Colisão entre dois carros deixa três feridos no acesso norte de Garibaldi

Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira, próximo ao Posto 290. Uma das vítimas ficou gravemente ferida

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Pablo Ribeiro

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