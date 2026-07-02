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Colisão entre carro e carreta deixa mulher gravemente ferida na RS-122, em Farroupilha 

Acidente aconteceu nas proximidades da Grendene. Vítima foi resgatada pelos bombeiros com lesões na cabeça 

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