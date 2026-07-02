Colisão entre carro e carreta deixa mulher gravemente ferida na RS-122, em Farroupilha 

Uma mulher de 28 anos ficou gravemente ferida após um acidente de trânsito. O caso aconteceu na noite da quinta-feira (2) na RS-122, próximo à empresa Grendene, em Farroupilha.
Os bombeiros da cidade foram acionados para prestar suporte, por volta das 19h40min. O acidente envolveu uma carreta e um corsa, sendo que a pessoa que ficou ferida estava no automóvel.
A dinâmica da colisão não foi informada, apenas que a mulher foi a única que se feriu. Ela foi resgatada com lesões na cabeça e encaminhada em estado grave para o hospital de Farroupilha.
O trânsito no local foi liberado e segue normalmente.