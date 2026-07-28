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Chuva segue até quarta-feira na Serra; temperatura não cai drasticamente

Condição pode melhorar no final do dia, segundo a Climatempo. Nesta terça, Bento Gonçalves teve ventos de até 78km/h, conforme compilado da Climatempo

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