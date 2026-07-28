Chuva segue até quarta-feira na Serra; temperatura não cai drasticamente

A condição de temporal deve seguir pelo menos até a quarta-feira (29) Neimar De Cesero / Agencia RBS

Os moradores da Serra acordaram assustados nesta terça-feira (28). Além da forte chuva, que cai na região desde a segunda (27), o vento que chegou por volta de 5h50min trouxe estragos na região, com queda de árvores, destelhamentos e falta de energia elétrica. No entanto, a condição de temporal deve seguir pelo menos até a quarta-feira (29), como aponta a Climatempo.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a chuva acumulada até as 9h desta terça foi de 70 milímetros em Veranópolis, 55mm em Bento Gonçalves e 49mm em Caxias. Em Bento, o vento chegou a ser de até 78km/h, conforme compilado da Climatempo.

A madrugada e a manhã de quarta seguem com chuva, por vezes forte, além de temporais isolados com raios e rajadas de vento na Serra. No decorrer da tarde, a chuva perde intensidade e passa a ocorrer de forma mais irregular, com tendência de melhora no fim do dia.

Na quinta (30) haverá predomínio de tempo firme, com sol entre poucas nuvens e temperaturas baixas no amanhecer. Não há previsão de chuva. A temperatura deve variar entre 13ºC e 18ºC em Caxias.