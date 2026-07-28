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Chuva provoca destelhamentos, queda de árvores e transtornos no trânsito na Serra

Corpo de Bombeiros registra ocorrências em diversos municípios, mas sem feridos

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Pablo Ribeiro

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