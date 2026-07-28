Chuva provoca destelhamentos, queda de árvores e transtornos no trânsito na Serra

A chuva acompanhada de ventos fortes durante a madrugada desta terça-feira provocou estragos pontuais em municípios da Serra. Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

A chuva acompanhada de ventos fortes durante a madrugada desta terça-feira (28) provocou estragos pontuais em municípios da Serra. O principal impacto foi a queda de árvores, galhos e destelhamentos, além de transtornos no trânsito. Em Caxias do Sul, ouvintes da Rádio Gaúcha Serra relataram, desde o início da manhã, semáforos desligados em diferentes pontos da cidade, além de árvores e galhos caídos sobre vias.

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Conforme a prefeitura de Caxias do Sul, houve a queda de um muro no bairro Fátima e registros de destelhamentos no bairro São Cristóvão, Desvio Rizzo, Esplanada e na localidade da 4ª Légua, em Galópolis. Além disso, uma árvore de grande porta caiu sobre uma residência no bairro Mariland. Não houve registro de feridos.

Em Farroupilha, a forte chuva provocou ao menos 11 ocorrências de destelhamento, conforme informações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. O caso mais grave foi registrado na Vila Esperança, onde uma residência teve danos significativos na cobertura. Apesar dos prejuízos materiais, não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar apoio à família atingida e ajudou na proteção dos móveis e pertences que permaneceram no imóvel. Uma equipe da Secretaria Municipal de Habitação também foi deslocada para acompanhar a situação e avaliar as necessidades dos moradores.

Segundo a Defesa Civil, as pessoas afetadas possuem local para permanecer neste momento, mas a estrutura de abrigo do município seguirá disponível caso seja necessária assistência.

Os destelhamentos também ocorreram nos bairros Centenário, Santa Catarina, 1º de Maio, Cruzeiro, Nova Vicenza, São Luiz e Bela Vista.

No interior, conforme a prefeitura de Farroupilha, os maiores estragos foram registrados nas comunidades de Caravaggio e São Marcos, com queda de árvores na Rodovia dos Romeiros, nos Caminhos de Pedra e na Estrada Luiz Victório Galafassi, que chegou a operar em meia pista após a queda de uma árvore de grande porte sobre a via.

Na região central, uma árvore de grande porte caiu sobre a rede elétrica e um caminhão na Rua Monsenhor Tiago Bombardelli, nas proximidades do entroncamento com a Rua Júlio de Castilhos.

Além disso, foi registrada de falta de energia elétrica nos bairros Imigrante e América, e em partes do Monte Verde, Medianeira, Santa Catarina, Vicentina e Centenário. Já no interior, a falta de energia atinge as comunidades de Caravaggio, São Marcos, Linha 30, Linha Ely, São João, Vila Jansen, Linha Müller e São José de Linha Palmeiro.

Além dos destelhamentos, houve ainda o registro da queda de uma árvore de grande porte na Linha Machadinho, estrada em direção ao Salto Ventoso.

Em Flores da Cunha, a estação climatológica da prefeitura registrou acumulado de 40 milímetros de chuva nas últimas horas. Foram registradas quedas de árvores, postes e fiação elétrica, além de destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia em diferentes pontos do município. Há registros de estragos e falta de luz nas regiões do Centro, São Cristóvão, Nova Roma, São José, Vindima, Colina de Flores, Pérola, São Roque, Santa Líbera, Restinga, São Francisco, Serra Negra e Sete de Setembro, além dos distritos de Otávio Rocha e Mato Perso.

Entre as ocorrências também estão a queda de uma árvore na RS-122, no km 103, que deixou a rodovia em meia pista. A Estrada da Restinga está totalmente bloqueada. A prefeitura também iniciou a distribuição de lonas na sede da Guarda Civil Municipal para proteger móveis e pertences das famílias atingidas.

Em Veranópolis, a Defesa Civil informou que o município já acumula mais de 80 milímetros de chuva nas primeiras horas desta terça-feira. Foram registrados destelhamentos em duas residências, nas comunidades de Nossa Senhora do Rosário e São José da Nona. As famílias receberam lonas para minimizar os danos. Também houve alagamento no porão de uma residência na Rua Eduardo Duarte. Outra ocorrência foi registrada na Passagem dos Festa, sobre o Arroio Jabuticaba, na comunidade de Santo Isidoro, onde a passagem provisória reconstruída e concluída na última sexta-feira foi novamente levada pela força da água.

Em Veranópolis, a Defesa Civil informou que o município já acumula mais de 80 milímetros de chuva. Prefeitura de Veranópolis / Divulgação

Em Bento Gonçalves, os pluviômetros, em conjunto com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), registraram 41 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. As equipes da prefeitura atenderam ocorrências de queda de árvores nos bairros Santa Marta, Borgo, Buratti, Progresso e Cidade Alta, além de outros pontos com queda de galhos. Também foram instaladas lonas em residências nos bairros Fátima e Tuiuty para minimizar os danos causados pelas chuvas.

Foram instaladas lonas em residências nos bairros Fátima e Tuiuty, em Bento Gonçalves. Prefeitura de Bento Gonçalves / Divulgação

As equipes ainda atuaram na desobstrução de bueiros em locais com pontos de alagamento para melhorar o escoamento da água. Em razão das condições das vias, a Rua Aristides Bertuol opera em meia pista, enquanto a estrada de acesso ao Buratti permanece totalmente bloqueada. Ainda na noite de segunda-feira (27), por volta das 19h15min, o Corpo de Bombeiros foi acionado para remover árvores que caíram sobre a BR-470 em razão dos ventos fortes. Foram identificados quatro pontos de obstrução total e parcial da rodovia entre o distrito de Tuiuty e a Ponte Ernesto Dorneles.

Em Nova Petrópolis, os bombeiros removeram galhos que caíram sobre a RS-235, sem consequências para o tráfego.

Em Garibaldi, o Corpo de Bombeiros relatou que, desde as 5h foram realizados seis atendimentos para corte de árvores caídas. Às 7h, outras três ocorrências foram registradas, sendo uma delas na BR-470, no km 226. As demais foram em áreas urbanas do município.