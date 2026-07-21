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Chuva na Serra: saiba como está a situação de cidades atingidas e os danos causados 

Deslizamentos de encostas, pontes submersas, aumento do nível de rios e arroios, estão entre relatos de corpo de bombeiros e Defesa Civil 

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