Chuva na Serra: saiba como está a situação de cidades atingidas e os danos causados 

Travessia pelas barragens do Blang e do Salto, em São Francisco de Paula, foi bloqueada temporariamente. Equatorial Energia (CEEE) / Divulgação

A intensa chuva que atinge a Serra nesta terça-feira (21) tem causado efeitos pontuais em cidades da região. Deslizamentos de terra, bloqueios de rodovias e pontes submersas estão entre as principais ocorrências.

Conforme a plataforma Clima RS, do Governo Estadual, os dois principais rios da região, Antas e Caí, estão com níveis acima da normalidade.

Em Caxias do Sul, na Linha Gonzaga, na Região de Santa Lúcia do Piaí, o nível do Rio Caí subiu 28 centímetros na última hora, alcançando 2,79 metros. Em Bento Gonçalves, na Linha José Júlio, o Rio das Antas está classificado como inundação. Isso porque o curso d’água subiu 98 centímetros na última hora, chegando a 6,91 metros.

Confira a situação das cidades atingidas:

Bento Gonçalves

A ponte entre Bento Gonçalves e Cotiporã foi bloqueada na noite desta terça-feira (21) devido ao elevado nível do Rio das Antas.

Vacaria

Um açude localizado na Estrada da Chapada, no interior da cidade, teve a comporta de escoamento travada devido à forte pressão da água. O sistema de acionamento teve falhas, impedindo a abertura.

Os bombeiros foram acionados para fazer a liberação manual. Conforme a corporação, o açude apresentava transbordamento, erosão nas margens e risco de rompimento, podendo atingir casas próximas.

Com isso, um trator foi usado para tracionar a comporta e liberar o fluxo de água. A situação foi normalizada e não há mais risco de alagamento.

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São Francisco de Paula

A prefeitura bloqueou temporariamente a travessia pelas barragens do Blang e do Salto, em razão da elevação do nível da água provocada pela chuva. A medida foi adotada por questões de segurança e permanecerá em vigor até que as condições permitam a liberação do trânsito. Como rotas alternativas, a administração orienta os motoristas a utilizarem a Estrada do Juá e a Estrada da Avaria enquanto persistir o bloqueio.

Carlos Barbosa

Bombeiros e Defesa Civil foram acionados para avaliar movimentação de encostas entre a 1ª Seção de Castros e 7 de Castro, no interior da cidade. Segundo os bombeiros, postes de energia instalados no trecho entre as comunidades sofreram inclinação devido a movimentação da terra. Uma ponte próximo da Escola Leonel de Moura Brizola ficou submersa com o aumento do volume de água do arroio que passa próximo.

Nova Prata

Conforme os bombeiros, a ponte principal que da acesso a Protásio Alves está submersa devido o aumento do nível do rio que passa próximo. Outra ponte no interior da cidade, na estrada São Miguel, que também conecta das cidades, também está submersa.

Caxias do Sul

A chuva elevou o nível do Arroio Pinhal, encobrindo a ponte provisória instalada na comunidade de Vila São Pedro, no interior de Caxias do Sul.

A estrutura é a única alternativa segura para os moradores acessarem a BR-116 e se deslocarem até a área central do município. A Defesa Civil informou que esteve na comunidade nesta terça-feira (21) e orientou os moradores. O trecho permanece em monitoramento.

Segundo a Climatempo, Caxias do Sul já registrou 75 milímetros de chuva nesta terça. Na Serra, o maior volume até o momento foi registrado em Paraí, com 178 milímetros.

André da Rocha

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que, a partir desta terça-feira (21), a BR-470 está totalmente interditada ao tráfego no trecho entre Barretos, em Lagoa Vermelha, e o município de André da Rocha.

Em razão das fortes chuvas que atingem a região Norte do Rio Grande do Sul, há pontos de alagamento sobre a pista, especialmente nas proximidades da ponte sobre o Arroio Floriano, no km 107.

Técnicos da autarquia monitoram a situação, mas, até o momento, não há previsão para a liberação do trecho.

Farroupilha

A estrada que dá acesso a Linha Jacinto está bloqueada pela queda de um poste de energia. O local foi isolado e equipes da RGE atuam para liberar a via e restabelecer a energia.

Na Avenida Severino José Fontanella, principal acesso ao bairro Monte Verde, um dos pontos da rede de energia rompeu. A rede foi desligada para evitar riscos.

Nesse ponto o fluxo está liberado, contudo o fornecimento de energia no bairro foi afetado. A RGE estima que o abastecimento seja normalizado ao longo da noite.

Nível dos rios

Além do Rio das Antas e do Rio Caí, outros arroios e rios menores também registram aumento no nível nas últimas horas.