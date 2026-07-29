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Chuva intensa dá trégua na Serra nos próximos dias e sol deve aparecer  

Durante julho, Caxias do Sul já registrou 291,2 milímetros de precipitação no município, um aumento de 84% em relação à média estimada do mês todo

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Gabriela Alves

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