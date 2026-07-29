Chuva intensa dá trégua na Serra nos próximos dias e sol deve aparecer  

Da meia-noite até as 8h desta quarta, foram registrados 42,4 milímetros de chuva em Caxias do Sul, quase um terço do volume esperado para o mês todo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Depois de dois dias de chuva severa, com registro de granizo em cidades da Serra, o tempo deve firmar na região. A quarta-feira (29) ainda terá instabilidades, que diminuem gradualmente.

Da meia-noite até as 8h desta quarta, foram registrados 42,4 milímetros de chuva em Caxias do Sul. Durante o mês de julho, já foram 291,2 milímetros no município, um aumento de 84% em relação ao volume médio estimado, de 158 milímetros.

Na quinta-feira (30), a frente fria que provoca transtornos irá se afastar do Estado e uma massa de ar mais estável passará a dominar grande parte do território, conforme a Climatempo. Ainda haverá nebulosidade na Serra e podem ocorrer chuviscos ou pancadas fracas e passageiras ao longo do dia. As temperaturas permanecem baixas durante a manhã e amenas durante a tarde.

Já a sexta-feira (31) será de tempo firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul. A Serra terá, inclusive, predomínio de sol entre poucas nuvens. O amanhecer será frio e a tarde apresenta temperaturas agradáveis, sem previsão de chuva.