Chuva eleva nível de arroio e deixa moradores sem passagem por ponte no interior de Caxias

Segundo a Climatempo, Caxias do Sul já registrou 75 milímetros de chuva nesta terça. Gustavo Prestes Dhein / Divulgação

O alto volume de chuva que cai sobre a Serra nesta terça-feira (21) elevou o nível do Arroio Pinhal, encobrindo a ponte provisória instalada na comunidade de Vila São Pedro, no interior de Caxias do Sul.

A estrutura é a única alternativa segura para os moradores acessarem a BR-116 e se deslocarem até a área central do município. Em 2024, a comunidade chegou a ficar quatro meses sem acesso para veículos, após a queda da ponte. Já em junho do ano passado, também em função da chuva e do risco aos moradores, onze pessoas foram retiradas de casa pelos bombeiros e pela Defesa Civil.

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A Defesa Civil informou que esteve na comunidade nesta terça-feira (21) e orientou os moradores. O trecho permanece em monitoramento.