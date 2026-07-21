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Chuva eleva nível de arroio e deixa moradores sem passagem por ponte no interior de Caxias

A estrutura é a única alternativa segura para a comunidade acessar a BR-116

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Alana Fernandes

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