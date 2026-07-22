Cheia de rio interrompe ligação entre Serafina Corrêa e Nova Bassano pela VRS-851; saiba como está o trânsito na região

Foto da ponte sobre o Rio Carreiro em Serafina Corrêa. Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros de Serafina Corrêa / Divulgação

A ponte sobre o Rio Carreiro está com o trânsito bloqueado na ligação entre Serafina Corrêa e Nova Bassano, pela VRS-851. A informação foi confirmada pelo Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (SCAB) por volta das 5h40min desta quarta-feira (22).

De acordo com o SCAB, não há previsão de liberação da ponte na ligação entre os municípios. Ela segue sendo monitorada.

Dados compilados pela Climatempo apontam que Nova Bassano registrou aproximadamente 135mm de chuva entre terça-feira (21) e às 6h desta quarta, enquanto em Serafina Corrêa o volume foi de 126mm.

Uma possibilidade de rota alternativa, segundo o SCAB, é a RS-324, passando por Casca, Parai e Nova Araçá.

Outros bloqueios

A ponte sobre o Rio das Antas, entre Bento Gonçalves e Cotiporã, também segue com bloqueio total. A informação foi confirmada pela Defesa Civil. A travessia com acesso pela RS-431 sofre, constantemente, com bloqueios em função da cheia do Rio das Antas.

A BR-470 é a rota alternativa, entre Bento Gonçalves e Veranópolis. O trânsito opera no sistema de pare e siga das 6h às 23h. No trecho chegou a ser registrada a aqueda de pedras no km 218.

Ainda na 470, chegou a ser registrado um bloqueio total de trânsito entre Lagoa Vermelha e André da Rocha na tarde de segunda-feira (21). No entanto, segundo comunicado encaminhado pela PRF por volta das 8h20min desta quarta, a rodovia havia sido liberada.

A travessia pela balsa na RS-431, no km 21, em Bento Gonçalves, foi interrompida também na terça-feira.