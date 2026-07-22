Geral

Atenção!
Notícia

Cheia de rio interrompe ligação entre Serafina Corrêa e Nova Bassano pela VRS-851; saiba como está o trânsito na região

Chuva elevou o nível do Rio Carreiro, na ligação entre os dois municípios. Em Bento Gonçalves, há bloqueio na ponte na ligação com Cotiporã

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS