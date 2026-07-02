Centro para recuperação de animais silvestres de Gramado deve ficar pronto até novembro

O Cetas está sendo instalado em estruturas já existentes no parque, que passam por adaptações para atender às exigências do serviço. Prefeitura de Gramado / Divulgação

A implantação do Centro de Triagem e Reabilitação de Fauna Silvestre (Cetas) em Gramado está em andamento e a previsão é de que a estrutura esteja pronta para operar até novembro. O espaço será instalado no Parque Natural Municipal dos Pinheiros e atenderá a animais silvestres resgatados, apreendidos em ações de fiscalização ou entregues voluntariamente aos órgãos ambientais, tanto de Gramado quanto de municípios da região.

A implantação do centro foi viabilizada por um convênio firmado entre a prefeitura de Gramado e o governo do Estado, por meio da secretaria estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). O acordo prevê investimento de R$ 9,46 milhões ao longo de cinco anos para adequação da estrutura, aquisição de equipamentos, compra de insumos e manutenção das atividades.

O Cetas está sendo instalado em estruturas já existentes no parque, que passam por adaptações para atender às exigências do serviço. Entre as intervenções está a instalação de recintos para os animais. Parte da madeira utilizada nessas estruturas foi doada pelo Ibama e pela Sema, proveniente de apreensões.

Conforme a administração municipal, as obras físicas devem ser concluídas nos próximos meses. Paralelamente, estão sendo realizados 16 processos licitatórios para contratação de equipes, compra de medicamentos, alimentação e demais insumos necessários ao funcionamento da unidade. O centro entrará em operação após a conclusão dessas etapas.

O espaço será instalado no Parque Natural Municipal dos Pinheiros. Prefeitura de Gramado / Divulgação

O Cetas será responsável por receber, identificar, avaliar, tratar, reabilitar e definir a destinação de animais silvestres. Quando houver condições biológicas e sanitárias, a prioridade será a devolução dos animais à natureza.