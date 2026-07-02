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Centro para recuperação de animais silvestres de Gramado deve ficar pronto até novembro

Espaço no Parque Natural Municipal dos Pinheiros atenderá a ocorrências de toda a região e dará suporte às ações de fiscalização ambiental

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Pablo Ribeiro

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