Centro Esportivo da Zona Norte, em Caxias, está parcialmente interditado após queda de árvores

Equipes trabalham, desde quinta-feira, para a limpeza do local. Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

A chuvarada entre segunda e a madrugada de quarta-feira, em Caxias do Sul, danificou o espaço do Centro Esportivo da Zona Norte, localizado no bairro Belo Horizonte. Conforme a prefeitura, foram registradas quedas de árvores, por isso, o local está parcialmente interditado.

O campo de futebol está fechado para as práticas esportivas até o conserto do alambrado atrás da goleira, que tombou parcialmente, e da cobertura do banco de reserva. Os programas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer que ocorrem no Centro Esportivo estão suspensos.

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O Centro Esportivo da Zona Norte tinha sido totalmente revitalizado no fim de junho, com pintura da quadra poliesportiva, do parque infantil, do piso da Academia da Melhor Idade, dos meios-fios da pista de caminhada, dos bancos e lixeiras, conserto da tela de proteção da quadra de esportes e das tabelas de basquete, além da capina, roçada e recolhimento de lixo.