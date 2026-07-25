Caxias tem adestrador premiado nacionalmente; confira os desafios de transformar a relação entre cães e tutores

Ao lado do pastor alemão Castro do Guarita Anama, Oliveira alcançou o lugar mais alto do pódio nacional de adestramento na categoria IGP 3, considerada a mais alta e exigente da modalidade. Porthus Junior / Agencia RBS

Quando os primeiros cães chegaram à rotina da nutricionista Lurdiele Mota Neves, 32 anos, ela imaginava que o maior desafio seria ensinar comandos básicos aos animais. Na prática, descobriu que a mudança precisava começar também por ela. Foi esse aprendizado que transformou a convivência da família com os nove pets, todos adestrados.

Segundo ela, antes do treinamento, as dificuldades eram constantes porque a família ainda não compreendia as necessidades dos cães, desde a criação de uma rotina até a forma correta de lidar com cada fase do desenvolvimento dos animais.

— Antes do adestramento, tudo ficava bem difícil porque a gente não entendia as reais necessidades dos cachorros. Quando eles eram filhotes, por exemplo, saíamos de casa e encontrávamos coisas destruídas. Depois do adestramento, tudo mudou. A convivência ficou muito mais fácil e entendemos que cachorro precisa de tempo de qualidade para que ele também compreenda a nossa rotina.

O trabalho foi realizado pelo adestrador Rudivane Sutil de Oliveira, 41, que atua há cerca de 13 anos em Caxias do Sul. Neste ano, ele conquistou o título de campeão brasileiro de adestramento na categoria IGP 3 (Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung), considerada a mais alta e exigente da modalidade. A competição foi promovida pelo Clube Brasileiro do Pastor Alemão (CBPA), em Artur Nogueira (SP), e reuniu provas de faro, obediência e proteção.

Ao lado do pastor alemão Castro do Guarita Anama, Oliveira alcançou o lugar mais alto do pódio. A conquista coroou uma trajetória iniciada há 18 anos. Antes de se dedicar integralmente aos cães, trabalhou na lavoura, em uma lanchonete e em uma fábrica de poltronas para ônibus. O primeiro contato profissional com os animais ocorreu como passeador de cães, atividade que despertou o interesse por cursos e especializações.

Atualmente, além do treinamento esportivo, atua com cães de companhia, proteção patrimonial, proteção pessoal e também participa da formação de cães de busca para a Cruz Vermelha.

Apesar do reconhecimento esportivo, Oliveira afirma que ainda existe um entendimento equivocado sobre a profissão. Segundo ele, o adestramento está longe de se resumir a ensinar comandos como "senta" ou "deita".

— Se a gente não ensina o dono junto com o cachorro, o adestramento não funciona. A parte mais importante, e muitas vezes a mais difícil, é ensinar o tutor. Se ele chega em casa e faz diferente do que foi aprendido, o cão acaba regredindo. O objetivo é criar sintonia entre os dois.

A percepção é compartilhada por Lurdiele. Ela afirma que, durante o processo, percebeu que os comandos servem para fortalecer a comunicação e não apenas para ensinar truques.

— Comandos como “senta”, “deita” ou caminhar ao lado fazem sentido porque criam vínculo e sintonia. Não é para achar bonito, mas para construir uma relação de obediência e confiança — afirma a tutora.

Atualmente, os nove cães da família seguem uma rotina de passeios, brincadeiras e convivência. Segundo ela, alguns são voltados à proteção da propriedade, enquanto outros vivem dentro de casa, sempre respeitando os limites estabelecidos.

Orientação precoce evita problemas

O aumento da procura por esse tipo de serviço também faz parte da realidade observada por Rudivane. Na avaliação dele, a mudança no estilo de vida das famílias contribuiu para essa demanda, principalmente com a presença cada vez maior dos cães dentro de apartamentos e ambientes internos.

Os problemas mais comuns, segundo o adestrador, envolvem desobediência, ansiedade de separação, agressividade, excesso de agitação, fugas e dificuldades para atender ao chamado dos donos.

— O ideal é procurar orientação ainda quando o cachorro é filhote. Nem sempre é para começar um treinamento completo, mas para ensinar o tutor a fazer o manejo correto desde cedo. Quanto antes vier essa orientação, melhor.

O adestrador ressalta, porém, que nunca é tarde para iniciar esse processo.

— Já treinei cães com até 11 anos. Eles sempre podem aprender.

Ciência ajuda a compreender a linguagem dos cães

Reconhecido nacionalmente pelos estudos sobre comportamento animal, o biólogo Gustavo Agostini, 48, defende que compreender a forma como os cães enxergam o mundo é um passo essencial para melhorar a convivência entre animais e tutores. Especialista em comportamento canino, ele é autor de duas edições do livro CãoLogia. A primeira é dedicada à biologia, ao comportamento e à educação canina, enquanto a segunda aborda a decodificação da brincadeira entre cães. As obras são utilizadas por adestradores, tutores e em universidades brasileiras como material de referência.

Segundo Agostini, os livros nasceram da dificuldade que ele próprio encontrou para acessar conteúdos científicos sobre comportamento canino em português. A proposta foi reunir conhecimento produzido em pesquisas internacionais em uma linguagem acessível, sem abrir mão do rigor científico.

— Quando comecei a estudar, sentia muita falta de bibliografia. Havia muito material no exterior, mas de leitura difícil. Resolvi condensar esse conhecimento em uma obra científica, mas simples de ser compreendida por qualquer pessoa — conta.

O biólogo Gustavo Agostini, 48, defende que compreender a forma como os cães enxergam o mundo é um passo essencial para melhorar a convivência entre animais e tutores. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Na avaliação do pesquisador, um dos erros mais comuns é interpretar o comportamento dos cães com base em emoções humanas. Essa tendência, conhecida como humanização, pode fazer com que os próprios tutores reforcem comportamentos que pretendem corrigir.

— Quando um cachorro demonstra agressividade e a pessoa faz carinho para acalmá-lo, o animal interpreta esse carinho como um reforço positivo daquele comportamento. Embora o tutor tenha outra intenção, o cão entende que aquela atitude foi aprovada.

Agostini explica que a comunicação entre humanos e cães é mais simples do que muitas pessoas imaginam. Para isso, é preciso compreender a linguagem corporal do animal e a forma como ele percebe os estímulos ao redor.

— Depois que a pessoa aprende um pouco sobre comportamento e linguagem corporal, ela consegue se comunicar muito melhor com o cão. Muitas vezes, um gesto transmite mais informação ao animal do que palavras.

O especialista afirma que o cenário ideal seria que as pessoas buscassem conhecimento antes mesmo de levar um cão para casa. Como isso raramente acontece, o aprendizado costuma ocorrer durante a convivência com o animal, muitas vezes com o auxílio de um adestrador ou comportamentalista.