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Caxias tem adestrador premiado nacionalmente; confira os desafios de transformar a relação entre cães e tutores

Para Rudivane Sutil de Oliveira, o sucesso do adestramento depende tanto do comportamento do animal quanto da mudança de hábitos dos donos

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Pablo Ribeiro

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