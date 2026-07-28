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Caxias registra ventos de 85 km/h nesta terça-feira, segunda velocidade mais alta do RS 

Os dados são do boletim da Defesa Civil. Em Caxias do Sul, foram registradas quedas de árvore, destelhamentos pontuais e semáforos fora de operação

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Gabriela Alves

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