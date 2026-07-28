Caxias registra ventos de 85 km/h nesta terça-feira, segunda velocidade mais alta do RS 

Em julho, o município já registra 248,8 milímetros de chuva. Neimar de Cesero / Agencia RBS

A madrugada desta terça-feira (28) em Caxias do Sul foi de chuva e vento de forte intensidade. Conforme o último boletim divulgado pela Defesa Civil estadual, a velocidade do vento em Caxias do Sul foi a segunda maior do Rio Grande do Sul, com 85,7 quilômetros por hora. A primeira foi Rolante, com 93,6 quilômetros por hora.

Conforme a escala Beaufort, sistema que mede a intensidade dos ventos de zero a 12, essa velocidade se enquadra na categoria nove, como ventania forte, situação que pode ocasionar danos a pequenas construções. Em Caxias do Sul, foram registradas quedas de árvore, destelhamentos pontuais e semáforos fora de operação.

Conforme o meteorologista Gustavo Verardo, da Climatempo, os estragos registrados podem ser explicados pela intensidade do vento, mas não apenas:

— Não podemos esquecer o principal sistema causador dessa onda de tempo severo, como altos índices de instabilidade atmosférica, jato de baixos níveis e formação de frentes frias. A escala Beaufort é apenas uma referência de vento.

Durante a madrugada, a Estação Meteorológica do Estado, que fica dentro do aeroporto Hugo Cantergiani, registrou rajadas de vento com velocidade entre 60km e 65km, das 4h50min às 4h53min. Essa velocidade se enquadra como ventania na escala Beufort, podendo causar quebra de galhos de árvores.

Chuva acima do esperado

O volume de chuva registrado desde o final da tarde de segunda-feira (27) até as 9h desta terça foi de 54 milímetros. Somados ao restante do mês, o município já registra 248,8 milímetros, quase 100 milímetros a mais do que o esperado para o mês. Em períodos normais, o volume estimado é de 158 milímetros.

Os temporais devem seguir até quarta-feira (29), conforme a Climatempo. No decorrer da tarde, a chuva perde intensidade e passa a ocorrer de forma mais irregular, com tendência de melhora no fim do dia.

Sobre a Escala Beaufort