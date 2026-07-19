Caxias do Sul registra sequência de acidentes de trânsito entre sábado e domingo 

Ao menos cinco acidentes de trânsito foram registrados em Caxias do Sul entre a noite de sábado (18) e a manhã de domingo (19). Em duas situações, os condutores que causaram as colisões fugiram do local antes da chegada da polícia. Um terceiro tentou deixar o local do acidente.

Na noite do sábado (18), o motorista de um Fiat Mobi colidiu contra um Brasinca e um Ford Ka que estavam estacionados. O caso aconteceu na Avenida Serrano Santo Antônio, no bairro Serrano.

Com o impacto, o motorista, um homem de 47 anos, ficou preso às ferragens. Ele foi encontrado pelas equipes de socorro desacordado. Depois do resgate, ele foi encaminhado para atendimento no Hospital Pompeia.

Na mesma noite ocorreu uma colisão entre uma moto Honda/CG 160 Titan e um Gol. O acidente foi entre o cruzamento das ruas Feijó Júnior e Dr. Augusto Pestana, no bairro São Pelegrino. Os condutores da moto e do carro não se feriram gravemente.

Também no sábado, os policiais da Brigada Militar atenderam um acidente, causado por um homem alcoolizado. O caso aconteceu na Rua Vinícius Cesar de Castilhos, no bairro Nossa Senhora do Rosário.

A colisão foi causada por um homem de 59 anos, que dirigia um Gol. Ele bateu em um segundo veículo (o modelo não foi informado). O motorista tentou fugir do local, mas foi contido por populares até a chegada da polícia. A embriaguez foi confirmada após testes. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante. Após pagar fiança foi liberado.

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O último acidente registrado no sábado aconteceu na Rua Atlântida, no bairro Esplanada. Uma moto e uma Fiorino colidiram. O condutor da moto seguia no sentido bairro-centro. No cruzamento com a Rua São Jorge a Fioriono não respeitou a sinalização de parada e colidiu na lateral da moto.

O motorista da Fiorino fugiu do local sem prestar socorro. Já o condutor da moto sofreu lesões na região da lombar. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o Hospital Pompeia.

Na madrugada de domingo (19) o acidente registrado aconteceu na Rua Treze de Maio, no bairro Cristo Redentor. Um Prisma e um Fiesta se envolveram em uma colisão.

Segundo a Brigada Militar, o Prisma seguia no sentido centro-bairro quando bateu contra o Fiesta, capotando na via. Populares que estavam nas proximidades desviraram o carro para socorrer o motorista. No entanto, o homem deixou o local antes de a polícia chegar.