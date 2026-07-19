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Caxias do Sul registra quase 10 infrações por dia por uso de celular ao volante

No primeiro semestre deste ano, foram 1.747 flagrantes deste tipo no município, segundo levantamento do Detran RS

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Alana Fernandes

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