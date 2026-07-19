Caxias do Sul registra quase 10 infrações por dia por uso de celular ao volante

A utilização de smartphones no trânsito reduz a concentração, diminui o tempo de frenagem e dificulta o desvio de obstáculos, por exemplo. Porthus Junior / Agencia RBS

Caxias do Sul registrou 1.747 infrações por uso de celular ao volante no primeiro semestre de 2026. O número é o equivalente a dizer que quase 10 condutores foram flagrados por dia desrespeitando a lei no município. Os dados foram levantados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran RS) a pedido da reportagem.

No mesmo período do ano passado, a imprudência foi ainda maior, chegando a 2.573 infrações deste tipo em Caxias. Para o chefe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município, Jonatas Josué Nery, a queda não representa, necessariamente, uma conscientização maior dos motoristas.

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O entendimento dele é que há dificuldade neste tipo fiscalização, o que pode indicar que os números não reflitam a dimensão real do problema.

— É uma infração de difícil detecção em certos momentos, especialmente quando envolve veículos que dispõem de qualquer tipo de película. Além disso, muitas vezes, quando o agente percebe que este condutor está utilizando o telefone celular, o veículo já passou. Por vezes, ele até lavra o auto de infração sem abordagem. Outras vezes opta por não fazer pelo receio, pela dúvida, se o motorista realmente estava utilizando o celular — explica Nery.

O fato é que a utilização de smartphones no trânsito reduz a concentração, diminui o tempo de frenagem, dificulta o desvio de obstáculos, colocando em risco não só o próprio condutor, como também pedestres e demais veículos. Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, dirigir e usar o celular ao mesmo tempo ocasiona reações similares à condução sob efeito de álcool.

Outras consequências

Além de representar um risco de vida, o uso do celular também ocasiona colisões de menor gravidade e impacta na fluidez do trânsito:

— Por mais que o condutor não assuma, não admita, percebemos que muitas das colisões traseiras em semáforos são causadas pelo telefone celular. Muitas vezes também o semáforo abre e o primeiro veículo da fila não anda porque o condutor aproveita o momento para olhar suas redes sociais, atualizar suas mensagens. Isso acarreta (uma parada de) três, cinco segundos que faz com que o nosso trânsito flua de uma maneira bem mais lenta — detalha o chefe da PRF em Caxias.

Fiscais contabilizaram 1.492 autuações

Rodrigo Rossi / Divulgação

Os 82 fiscais da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul foram responsáveis pela aplicação de 1.492 autuações relacionadas ao uso do celular por condutores. Os dados são dos primeiros seis meses de 2026.

O secretário municipal de Trânsito, Elói Frizzo, aponta a estratégia adotada pelos agentes para coibir a infração:

— O pessoal da Escola de Trânsito tem trabalhado bastante, principalmente em palestras nas empresas e também com as crianças em escolas, que é o melhor de tudo. Mas é preciso trabalhar também com motorista habilitado — menciona.

Outra ação diz respeito às fiscalizações na área central, sobretudo em cruzamentos com sinaleiras, onde, segundo o secretário, está concentrado o maior número de acidentes com morte.

O que diz a lei

A infração está descrita no artigo 252, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro:

A hipótese prevista no inciso V (dirigir com apenas uma das mãos) caracteriza-se como infração gravíssima no caso de o condutor estar segurando ou manuseando telefone celular . A ação pode gerar multa de R$ 293,47.

no caso de o condutor estar . A ação pode gerar multa de O mesmo artigo ainda menciona que é considerada infração média dirigir o veículo “utilizando-se de fones nos ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou de telefone celular".



