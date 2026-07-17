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Estratégia e prevenção 
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Caxias do Sul cria comitê para organizar atuação de voluntários em caso de desastres climáticos

Iniciativa da Defesa Civil reúne entidades e lideranças comunitárias para qualificar a resposta a emergências e evitar falhas de coordenação

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Tamires Piccoli

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