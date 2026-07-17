Caxias do Sul cria comitê para organizar atuação de voluntários em caso de desastres climáticos

Rede de trabalho que estende atendimentos da Defesa Civil será organizada para responder de forma coordenada às emergências. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Em meio à mobilização solidária que marcou o período de cheias em maio de 2024, um dos desafios enfrentados pelas equipes de resposta foi organizar diferentes frentes de trabalho.

Da logística de recebimento e entrega de donativos aos resgates e ao atendimento das comunidades atingidas, coordenar as ações era fundamental para evitar sobreposição de esforços e garantir que recursos e equipes chegassem aos locais mais necessários.

Justamente a partir das lições deixadas pela tragédia climática, a Defesa Civil de Caxias do Sul, com o suporte da Hopeful – Educação em Desastres, iniciou uma série de encontros para organizar os grupos voluntários que atuarão em conjunto com os órgãos oficiais em futuras situações de emergência.

A primeira reunião aconteceu na quarta-feira (15), no auditório do Centro Administrativo, e contou com a participação de 110 pessoas. No encontro, foi apresentada a proposta do município de formar um Comitê de Gestão de Voluntariado em Desastres, responsável por coordenar atividades em momentos de crise.

— Esse projeto faz parte do Plano de Contingência Municipal, que estamos desenvolvendo desde março deste ano e iremos finalizar em setembro. Analisando a atuação em maio de 2024, ficou claro que, sem os voluntários, não teríamos conseguido enfrentar a situação. Mas é preciso estruturar esse trabalho — explica o coordenador da Defesa Civil de Caxias do Sul, tenente Armando da Silva.

Conforme ele, o município adaptou um modelo italiano de atuação baseado na integração prévia entre organizações voluntárias e órgãos públicos. Cruz Vermelha e grupos ligados a igrejas estão entre os participantes. A decisão é baseada na experiência dessas equipes.

— Normalmente, eles já estão organizados, passam por treinamentos e contam com pessoas que desempenham funções de acordo com suas habilidades: quem sabe cozinhar prepara refeições, quem é enfermeiro ajuda na saúde — detalha.

Primeiro encontro reuniu 110 voluntários de diferentes instituições e entidades. Bibiana Ribeiro Mendes / Divulgação

Na prática, os grupos seguem atuando de forma independente, mas alinhados às orientações da Defesa Civil. Além disso, o órgão pretende oferecer capacitações específicas voltadas às demandas de quem atua na resposta a desastres.

As formações ocorrerão entre julho e agosto, ainda sem data definida. Até lá, a intenção é mobilizar outros voluntários que não participaram do primeiro encontro.

Os treinamentos promovidos pela Defesa Civil também serão estendidos a outros setores do município. Além de um seminário voltado a lideranças políticas e comunitárias, está prevista uma capacitação em escolas, envolvendo pais, professores e estudantes.

Redução de duplicidade nos atendimentos

Alimentos preparados em excesso, equipes concentradas em uma mesma comunidade e dificuldades na logística dos atendimentos. Essas são algumas das situações que Eder Camilo Dalla Porta, presidente da Cruz Vermelha em Caxias do Sul, observou durante as enchentes de maio de 2024.

Em atendimentos realizados na Serra e no Vale do Taquari, a entidade precisou se adaptar a diferentes modelos de organização adotados pelos municípios. Um processo descrito por Porta como um grande "bate-cabeça".

Cruz Vermelha está entre as entidades que atua junto aos municípios na Serra e Vale do Taquari. Porthus Junior / Agencia RBS

— A situação de 2024 foi difícil para todo mundo. Pegou várias pessoas de surpresa em termos de organização. Então, essa iniciativa da prefeitura de Caxias é um avanço para o voluntariado, principalmente para quem atua na resposta, no restabelecimento e na reconstrução — avalia.

A composição do Comitê de Gestão também é vista por ele como um passo importante. Isso porque amplia a participação das entidades voluntárias e evita que as decisões fiquem concentradas em um único órgão.

Comunidade mais próxima das ações

Também convidado a integrar o Comitê de Gestão de Voluntariado em Desastres, o Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil de Galópolis (Nupdec) aproxima uma das comunidades mais vulneráveis de Caxias do Sul do sistema de resposta a emergências.

— Conhecer bem as áreas de risco, orientar a população e preparar as pessoas para agir antes, durante e depois de um desastre é o caminho para termos uma comunidade mais segura. E isso nós conseguimos pelo nosso conhecimento da comunidade e com o treinamento que recebemos — explica Vanessa Dallegrave, integrante do Nupdec.

Voluntária nas ações de resposta às enchentes de 2023 e 2024, ela entende que o apoio dos órgãos municipais agiliza o tempo de resposta e contribui para que os resultados sejam mais rápidos e coordenados.