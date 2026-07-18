Caxias do Sul assume liderança em energia solar no Estado e impulsiona a expansão no interior 

Sistemas solares em residências puxam a alta na cidade. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Caxias do Sul assumiu a liderança gaúcha em novas instalações de energia solar. É o que apontam os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), compilados pela Solfácil e apresentados durante o Solfácil Summit Caxias.

O compilado aponta que o município registrou 775 novos sistemas de geração distribuída no primeiro semestre de 2026, mais que o dobro dos 383 contabilizados em Porto Alegre. O volume representa um crescimento de 17,2% em relação ao mesmo período do ano passado e coloca a cidade no topo do ranking estadual do setor.

O desempenho também garantiu destaque regional. Caxias do Sul ocupa a sexta posição entre os municípios da Região Sul que mais instalaram sistemas de energia solar neste ano, conforme um ranking feito pela Solfácil.

Esse movimento acompanha uma tendência observada pela empresa em cidades do interior do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais, onde a geração distribuída tem avançado em polos econômicos fora das capitais. Para Gabriel Buzone, diretor de vendas e marketing da Solfácil, o resultado está ligado às características econômicas da Serra gaúcha.

— Em cidades com perfil industrial, economia diversificada e forte presença de pequenas e médias empresas, como Caxias do Sul, observamos um crescimento acelerado da geração distribuída. A Serra gaúcha tem um consumidor atento ao planejamento financeiro e ao retorno dos investimentos. Esses fatores ajudam a impulsionar a adoção da energia solar — afirma.

Perfil empreendedor da região, com economia diversificada, também influenciam no crescimento. Empresas Sim / Divulgação

Os dados mostram que o perfil predominante das instalações segue sendo residencial. Em Caxias do Sul, 88% dos sistemas estão classificados nessa categoria.

Segundo a Solfácil, parte dessas instalações atende residências que também abrigam pequenos negócios e microempresas familiares, realidade comum no município. Entram nessa tendência as casas com painel solar para recarregar carros elétricos, usados tanto para o dia a dia, quanto para a atividade profissional.

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A busca por redução de custos continua sendo o principal fator para a adoção da tecnologia. Segundo Buzone, um sistema corretamente dimensionado pode reduzir em até 90% o valor da conta de energia elétrica. O retorno do investimento costuma ocorrer entre três e cinco anos, dependendo do perfil de consumo e das características do projeto.

Apesar do avanço registrado nos últimos anos, o setor ainda apresenta espaço para crescimento. De acordo com a Solfácil, a geração distribuída alcança apenas parte das unidades consumidoras do município, o que abre oportunidades de expansão tanto no segmento residencial quanto entre pequenas empresas, indústrias e propriedades rurais. A expectativa é que tecnologias como baterias de armazenamento e sistemas híbridos ampliem ainda mais a presença da energia solar nos próximos anos.

Tendência é que os sistemas de geração de energia solar cresçam nos próximos anos. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Vale a pena investir?

Apesar de ser difícil estabelecer o valor mínimo de investimento, já que o custo depende do consumo do espaço, do tamanho do sistema e dos equipamentos escolhidos, a instalação é considerada vantajosa por Buzone pelo longo tempo de uso:

— Considerando que os equipamentos possuem vida útil acima de 25 anos, o consumidor teria, pelo menos, 20 anos de economia, descontando os cinco iniciais, em que o investimento se paga.

Outro fator que favorece o cenário para quem quer investir é a ampliação de linhas de crédito específicas para projetos fotovoltaicos, com análise digital e rápida aprovação, a depender do caso.