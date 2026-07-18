Geral

Do sol à tomada 
Notícia

Caxias do Sul assume liderança em energia solar no Estado e impulsiona a expansão no interior 

Município registrou 775 novas instalações fotovoltaicas no primeiro semestre de 2026, o que corresponde a um crescimento de 17,2% em relação ao mesmo período no ano passado. Volume está acima dos novos sistemas instalados na Capital

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