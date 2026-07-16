Cavalo é localizado e resgatado em piscina durante inspeção contra o mosquito da dengue em Vacaria

Como o animal possui perda da visão em um dos olhos, os bombeiros acreditam que ele tenha atravessado a cerca e caído acidentalmente na piscina. Corpo de Bombeiros Militar de Vacaria / Divulgação

Durante uma inspeção relacionada ao monitoramento do mosquito Aedes aegypti nas dependências do antigo Clube do Comércio, em Vacaria, um cavalo foi localizado no interior de uma piscina desativada na tarde desta quinta-feira (16). O animal não apresentava ferimentos e foi retirado em segurança, sendo devolvido ao proprietário.

A ação estava sendo realizada por equipes da Secretaria Municipal da Agricultura, que acionaram o Corpo de Bombeiros ao encontrarem o cavalo, de aproximadamente 30 anos. Ele estava impossibilitado de sair da piscina por meios próprios devido à profundidade e às características da estrutura.

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Conforme informações, havia um rompimento na cerca que faz divisa com um terreno baldio onde permanecem os cavalos. Como o animal possui perda da visão em um dos olhos, acredita-se que tenha atravessado a cerca e caído acidentalmente na piscina.

Para a retirada do animal em segurança, foi necessário utilizar o caminhão de salvamento equipado com guindaste hidráulico articulado, além de cintas de içamento posicionadas de forma adequada.