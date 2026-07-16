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Notícia

Cavalo é localizado e resgatado em piscina durante inspeção contra o mosquito da dengue em Vacaria

O fato ocorreu na tarde desta quinta-feira (16), em um antigo clube da cidade. O animal não apresentava ferimentos e foi retirado em segurança, sendo devolvido ao proprietário

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