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Fatalidade
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Casal que morreu em acidente na RS-110, em Bom Jesus, será sepultado nesta quarta-feira

Francisco Cilon Chaves, de 73 anos, e Letícia Callai, de 68, perderam as vidas após uma colisão envolvendo um caminhão na localidade de Boca da Serra; circunstâncias do acidente ainda são investigadas

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