Casal que morreu em acidente na RS-110, em Bom Jesus, será sepultado nesta quarta-feira

O casal Francisco Cilon Chaves, de 73 anos, e Letícia Callai, 68, será sepultado às 16h desta quarta-feira (15) no Cemitério da Boca da Serra, em Bom Jesus. Eles morreram em um acidente de trânsito ocorrido na tarde de terça-feira (14), na RS-110, no interior do município. Os dois eram moradores de Bom Jesus e estão sendo velados na Capela 1 da Funerária Nossa Senhora da Conceição.
O acidente aconteceu por volta das 16h, na localidade de Boca da Serra. Conforme o delegado Rafael Keller, a dinâmica da colisão ainda está sendo apurada. Houve uma colisão com um caminhão que trafegava no sentido contrário.
Em nota, a prefeitura de Bom Jesus lamentou a morte de Francisco, conhecido como Seu Chiquinho, e Dona Letícia, como era chamada a esposa. A nota destaca a "irreparável perda" e desejou força e conforto aos familiares neste momento de luto, além de manifestar solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade.
O casal deixa cinco filhos, além de netos e bisnetos.