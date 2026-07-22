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Forte chuva 
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Casa é arrastada pela água no Rio das Antas, em Bento Gonçalves 

Fato foi registrado na manhã desta quarta-feira (22). Ninguém ficou ferido

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Renata Oliveira Silva

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Débora Padilha / RBS TV

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