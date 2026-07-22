Casa é arrastada pela água no Rio das Antas, em Bento Gonçalves 

Uma casa de madeira foi arrastada pela força da água do Rio das Antas, na Linha Alcântara, em Bento Gonçalves, na manhã desta quarta-feira (22). Não houve feridos.

Conforme as informações da Defesa Civil de Bento Gonçalves, a residência era utilizada pelos moradores apenas no fim de semana. Sendo assim, não havia ninguém no local. Inclusive, todos os móveis já tinham sido retirados.

A imagem da casa foi capturada pela moradora de São Valentim do Sul Adriana Glanert, por volta das 10h30min, no ponto onde os rios das Antas e Carreiro se encontram, formando o Rio Taquari. Próximo ao local está sendo construída a nova ponte de Santa Bárbara, na RS-431. Desde que a antiga estrutura foi levada pela enchente de setembro de 2023, há uma balsa para travessia, que no momento está desativada.

— O rio começou a subir ontem de noite (terça) e, como temos as nossas coisas, potreiro, criação de gado na parte de baixo, ficamos monitorando. Hoje de manhã vimos sujeiras, alguns eletrodomésticos no rio até que a gente olhou e disse: "olha, que coisa estranha" e então vimos a casa. É assustador, por tudo que já aconteceu no passado, acabamos relembrando sentimentos e coisas tristes — contou Adriana.

Mas, felizmente, a moradora relata que notou que o nível do rio já começou a diminuir no início da tarde desta quarta.