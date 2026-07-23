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Força da água
Notícia

Casa arrastada por rio, na Serra, era usada aos finais de semana pela família: "estamos tristes, mas tem gente que perdeu muito mais"

Essa foi a terceira residência de Moises Pedroso que sofreu com as chuvas dos últimos anos. Ele morava do lado oposto do rio, mas se mudou para Bento Gonçalves. Não tinha ninguém na casa no momento da chuva de quarta

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