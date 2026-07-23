Casa arrastada por rio, na Serra, era usada aos finais de semana pela família: "estamos tristes, mas tem gente que perdeu muito mais"

Morador da Linha Alcântara, no interior de Bento Gonçalves, Moises Pedroso é o dono da casa que, na quarta-feira (22), chamou a atenção de todos ao ser arrastada pela força da água do Rio das Antas. Em entrevista à rádio Gaúcha nesta quinta-feira (23), ele conta que a residência era utilizada principalmente aos finais de semana para reunir amigos e familiares. Não tinha ninguém na casa no momento da chuva.

Leia Mais Casa é arrastada pela água no Rio das Antas, em Bento Gonçalves

O funcionário público estima que a estrutura de madeira estivesse instalada a cerca de cem metros do leito do rio.

— O leito do rio não é mais como antigamente, qualquer chuva ele sobe rápido. Estávamos na rua ajudando as pessoas a retirar os móveis quando vimos o rio levando a casa. A gente fica triste, mas se conforta porque estamos bem. Teve gente que perdeu muito mais, inclusive a vida na última chuva — lamenta Pedroso, que se mudou de Santa Bárbara, localizada no lado oposto do rio, para Bento Gonçalves depois de duas enchentes alagarem a casa onde morava.