Carro Mercedes-Benz com multas que somam mais de R$ 160 mil é recolhido em Caxias do Sul

Carro foi recolhido por guincho em Caxias do Sul. Fiscais de Trânsito / Divulgação

Um veículo Mercedes-Benz foi recolhido em Caxias do Sul nesta sexta-feira (31) por conta de 501 autuações e licenciamento vencido — parte delas suspensas (veja abaixo). O veículo foi flagrado por fiscais da Secretaria Municipal de Trânsito no bairro Lourdes.

De acordo com os fiscais, as autuações somam mais de R$ 160 mil. Já o licenciamento do carro está vencido desde 2017.

Leia Mais Perícia vai confirmar se ossos encontrados em Bom Jesus são humanos e se pertencem a Luciano Boeira Melos

Das autuações, contudo, os fiscais afirmam que 436 estão suspensas pela resolução 277/2026 do Contran sobre os pedágios sem cancela. Ou seja, eram multas pela passagem e não pagamento do free flow. Já outras 63 estão vencidas.

O veículo foi encaminhado para o depósito do Detran.