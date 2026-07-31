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Carro Mercedes-Benz com multas que somam mais de R$ 160 mil é recolhido em Caxias do Sul

Veículo tem licenciamento vencido desde 2017 e foi flagrado nesta sexta-feira (31) por fiscais de trânsito no bairro Lourdes

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