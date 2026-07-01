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Carreta carregada com cimento capota e deixa motorista ferido na RS-122, em Farroupilha

Acidente aconteceu próximo de pórtico de pedágio da CSG, no km 46, e trânsito foi liberado no início da tarde

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Luca Roth

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