Carreta carregada com cimento capota e deixa motorista ferido na RS-122, em Farroupilha

Scania R440 transportava uma carga de cimento com destino a Caxias do Sul. Luca Roth / agência RBS

Uma carreta capotou na RS-122, em Farroupilha, na manhã desta quarta-feira (1º), ocasionando em uma interrupção total do trânsito. O acidente aconteceu no km 46, por volta das 9h55min, próximo a um pórtico de pedágio automático da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) e ao trecho conhecido como Curvas da Morte.

O tráfego foi liberado em ambos os sentidos no início da tarde, depois da remoção do veículo acidentado e da limpeza da rodovia por equipes da CSG.

Segundo a polícia rodoviária da Brigada Militar (BM), o motorista, 37 anos, ficou ferido e foi socorrido para atendimento na UPA de Bom Princípio.

O veículo Scania R440, emplacado em Bento Gonçalves, transportava uma carga de cimento. O frete era realizado por duas carretas, de Esteio até Caxias do Sul.