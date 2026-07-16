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Campanha do Agasalho 2026 alcança marca de 240 mil peças doadas, em Caxias do Sul

Segundo a entidade, 113 mil peças já foram distribuídas para 95 entidades assistenciais cadastradas

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Andrei Andrade

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