Campanha do Agasalho 2026 alcança marca de 240 mil peças doadas, em Caxias do Sul

Voluntários da Fundação Caxias durante a apresentação de contas da Campanha do Agasalho 2026 Andrei Andrade / Agência RBS

Mais de 240 mil peças entre roupas, calçados, cobertores e outros itens de inverno foram arrecadadas pela Campanha do Agasalho 2026, em Caxias do Sul. O balanço da mobilização foi apresentado nesta quinta-feira (16) pela Fundação Caxias, durante coletiva de imprensa promovida na sede da entidade.

Ainda segundo a entidade, 113 mil peças já foram distribuídas para 95 entidades assistenciais cadastradas. As demais doações seguem em processo de triagem e serão encaminhadas gradualmente às instituições conforme a demanda dos próximos meses.

De acordo com o coordenador da Campanha, José Theodoro, o resultado reflete a sinergia entre a população, os voluntários e organizações parceiras, como empresas, escolas e outras instituições que participaram como pontos de coletas. Uma novidade deste ano, que produziu bons resultados, segundo o dirigente, foi a distribuição de cestos da campanha em condomínios residenciais.

Theodoro ainda enfatizou o trabalho da equipe formada por oito voluntários que, antes da distribuição, realizam o processo de separação, classificação e organização, garantindo a qualidade das peças distribuídas:

- Entre 2% e 3% das roupas recebidas chegam em más condições. É uma situação em que a gente não pode devolver a peça para quem entregou, mas também não pode descartá-la, pela responsabilidade ambiental. Neste ano conseguimos reaproveitar muitas delas através da parceria com costureiras voluntárias, que transforaram retalhos em ecobags, caminhas para pets e outros objetos que também serão entregues a quem precisa.