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Caminhoneiro fica ferido após queda de barranco na RS-122, em Caxias do Sul

Acidente foi registrado por volta das 5h30min desta terça-feira

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Marcos Cardoso

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