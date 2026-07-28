Caminhoneiro fica ferido após queda de barranco na RS-122, em Caxias do Sul

Um homem de 43 anos ficou ferido após o caminhão Volvo que ele conduzia sair da pista e cair em um barranco às margens da RS-122, no caminho para Flores da Cunha. O acidente foi por volta das 5h30min desta terça-feira (28).
De acordo com informações do Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar, com o impacto, o homem foi projetado para fora da cabine e teve fraturas. Ele foi socorrido pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) à UPA Zona Norte.
Segundo a polícia, chovia na hora e a pista estava molhada.