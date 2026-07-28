Geral

Reflexos do temporal
Notícia

Câmera de segurança flagra telhado sendo levado pela força do vento em Caxias do Sul

Caso aconteceu na Rua João Rizzo, no bairro Charqueadas. Dono da casa destelhada mora no mesmo bairro e foi localizado no meio da manhã. Ninguém se feriu

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Augusto Martins

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Marcos Cardoso

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