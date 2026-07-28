Câmera de segurança flagra telhado sendo levado pela força do vento em Caxias do Sul

Uma câmera de segurança flagrou, na manhã desta terça-feira (28), um telhado sendo levado pela força do vento, na Rua João Rizzo, no bairro Charqueadas, em Caxias do Sul. Segundo relato do morador Vitor Sgarbi, o barulho da estrutura caindo no terreno da sua moradia foi ouvido por volta das 5h.

A câmera está instalada na parte superior da residência que ele aluga e onde mora com a mulher Larissa Weirich e o filho do casal.

— Moro no bairro há 25 anos e apenas uma vez vimos acontecer isso aqui. Foi muito forte — conta Sgarbi.

A casa que teve a cobertura arrancada é do empresário Jorge Pires, 71. Morador do bairro há 16 anos, ele conta que durante a noite escutou o barulho do vento. Segundos depois, percebeu que o telhado do andar de cima, onde fica o salão de festas da residência, não estava mais ali. Ninguém ficou ferido.

— A gente acordou com um vento, um assovio muito forte. E em questão de segundos eu disse pra minha esposa: "Levou o telhado. Não, acho que foi uma telha, levou por inteiro". E tinha levado mesmo — conta o empresário.