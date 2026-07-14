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Notícia

Câmara decide advertir vereador de Carlos Barbosa investigado por suposto assédio sexual 

Assim que retornar à casa legislativa, Adair Zilio (PL) será advertido pela conduta, classificada pela Comissão de Ética Parlamentar como inadequada 

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Tamires Piccoli

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