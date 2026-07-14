Câmara decide advertir vereador de Carlos Barbosa investigado por suposto assédio sexual 

Foi encerrado o processo disciplinar para avaliar a conduta do vereador de Carlos Barbosa Adair Zilio. O parlamentar foi investigado pela Comissão de Ética Parlamentar por um suposto caso de assédio sexual.
Na noite da segunda-feira (13), a Comissão apresentou o relatório final. No documento, a conduta do vereador é reconhecida como incompatível aos padrões exigidos por um integrante do poder legislativo. A orientação da Comissão, adotada pelo presidente da Câmara, vereador Jair Sauthier, foi a mais branda dentre as possibilidades.
Zilio será advertido em agosto, assim que reassumir sua função parlamentar. Ele pediu afastamento em abril sob a justificativa de "tratar de interesse particular, sem remuneração". O PL, partido que o vereador integra, também será oficiado da decisão da Câmara.
No mês passado, a Polícia Civil encerrou o inquérito sobre o caso. A investigação pediu o indiciamento dele por assédio sexual. Contatado, o Ministério Público não informou como a situação foi conduzida. Procurada, a defesa do vereador também não atendeu à reportagem.