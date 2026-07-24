Bloqueio noturno da BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, será reduzido

No começo deste mês, as obras estavam 85% executadas. Dnit / Divulgação

O tráfego de veículos na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, passará por novas alterações a partir desta sexta-feira (24). A mudança se refere à redução do bloqueio noturno.

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A partir desta noite, a rodovia passará a ser interditada das 0h às 5h, em substituição ao horário anterior, das 23h às 6h. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o novo horário foi definido após avaliações das condições operacionais do trecho.