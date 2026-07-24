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Bloqueio noturno da BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, será reduzido

A rodovia passará a ser interditada das 0h às 5h, a partir desta sexta-feira (24)

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