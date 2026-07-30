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Causa animal 
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Bento Gonçalves ganha nova sede para animais resgatados 

A estrutura tem seis mil metros quadrados e conta com área de convivência ao ar livre, setor veterinário, baias para cães e gatos e espaços destinados à recuperação de animais feridos

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