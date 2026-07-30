Bento Gonçalves ganha nova sede para animais resgatados 

A prefeitura de Bento Gonçalves inaugurou uma nova sede para atender animais resgatados nesta quinta-feira (30), no bairro Imigrante. O espaço, de cerca de seis mil metros quadrados, conta com área de convivência ao ar livre, setor veterinário, baias para cães e gatos e espaços destinados à recuperação de animais feridos.
Um dos principais avanços é que o acolhimento dos animais passa a ser realizado em estrutura própria do município. Antes, esse serviço era feito exclusivamente por clínicas credenciadas. Atualmente, o Departamento do Bem-Estar Animal atende 105 cães, sendo 80 em clínicas conveniadas, 20 na nova sede, podendo ter o espaço ampliado para 60 vagas, e cinco internados em clínicas parceiras, além de 14 gatos.
Na área de alta complexidade, destinada ao atendimento de animais atropelados, feridos ou em situações de urgência e risco, o investimento já chega a R$ 500 mil. Somente em 2026, foram realizados 264 atendimentos em fiscalizações.
No programa de castração até julho deste ano foram realizados 467 procedimentos. Para agosto e setembro, estão programadas mais 400 castrações, sendo 150 em clínicas credenciadas e outras 250 por meio do Castramóvel em conjunto com o Cisga.
Coordenadora do departamento, Cristina Passaglia, destaca que a nova sede representa um marco para a causa animal no município.
— Este novo espaço permitirá acolher os animais, realizar os tratamentos necessários e os atendimentos de alta complexidade para aqueles que chegam em situação de vulnerabilidade. É uma grande conquista para todos nós e fortalece um trabalho que poderá ser ainda mais efetivo — disse.
Como adotar
Quem deseja conhecer os animais disponíveis para adoção pode entrar em contato com o Departamento de Bem-Estar Animal pelos telefones (54) 3055-7115 ou (54) 99274-4262.