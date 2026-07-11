Bento Gonçalves amplia horário de vacinação em quatro UBSs

O atendimento em horário estendido ocorre nas unidades São Roque, Conceição/Tancredo, Santa Helena e Vila Nova. Prefeitura de Bento Gonçalves / Divulgação

A secretaria municipal de Saúde (SMS) de Bento Gonçalves ampliou o horário de vacinação em quatro unidades básicas de saúde (UBSs) do município. A mudança tem como objetivo oferecer mais opções de atendimento para moradores que não conseguem comparecer aos postos durante o horário tradicional.

Na unidade São Roque, a vacinação é realizada até as 19h30min nas terças-feiras. Já nas unidades Conceição/Tancredo, Santa Helena e Vila Nova, o atendimento ampliado ocorre nas segundas-feiras, até as 19h.

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Nos demais postos de saúde, a vacinação segue de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h e das 13h às 16h30min.