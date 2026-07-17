Baixa visibilidade no inverno exige atenção para evitar atropelamentos nas rodovias; concessionária reforça ações de prevenção na Serra

Uso de materiais refletivos e outros cuidados ajudam a reduzir os riscos para pedestres e ciclistas, principalmente para os que trabalham às margens das estradas. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Com o inverno e o aumento da ocorrência de neblina, pedestres e ciclistas precisam redobrar os cuidados ao circular pelas rodovias da Serra. A baixa visibilidade reduz o tempo de reação dos motoristas e aumenta o risco de atropelamentos, principalmente nos trechos com grande circulação de trabalhadores que se deslocam para empresas instaladas às margens das estradas.

Dados do Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar (CPRv BM) mostram aumento nos atropelamentos em rodovias da região neste ano. Na ERS-122, entre janeiro e o início de julho, foram registrados nove casos — no mesmo período de 2025 foram cinco. O número de mortes também aumentou, passando de uma para quatro.

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Na RSC-453, entre janeiro e o início de julho, foram registrados 11 atropelamentos neste ano, contra sete no mesmo período de 2025. As ocorrências resultaram em cinco mortes e cinco feridos, enquanto no ano passado foram registrados duas mortes e três feridos.

Diante desse cenário, a Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), responsável pela administração de trechos da ERS-122 e da RSC-453, lançou uma campanha de conscientização voltada à prevenção de atropelamentos durante o inverno. A iniciativa tem como foco os pontos considerados mais críticos e busca orientar principalmente trabalhadores que utilizam diariamente o acostamento para chegar às empresas localizadas às margens das rodovias. A ação inclui palestras em empresas, distribuição de adesivos refletivos para mochilas e bicicletas e orientações sobre comportamentos que ajudam a reduzir o risco de acidentes:

— Muitas vezes as pessoas vão e voltam do trabalho, entram numa rotina e deixam de prestar atenção no entorno. Então a gente recomenda que quem circula às margens das rodovias tenha atenção redobrada durante os deslocamentos — explica o diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres.

Como reduzir os riscos

Entre as recomendações da campanha estão: