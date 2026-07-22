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Saneamento básico
Notícia

Bairro Belo Horizonte, em Caxias, recebe programa que facilita a compra de caixas d'água

A iniciativa do Samae oferece kits completos de caixas d'água com 75% de desconto

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Augusto Martins

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