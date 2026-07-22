Bairro Belo Horizonte, em Caxias, recebe programa que facilita a compra de caixas d'água

O bairro de Belo Horizonte, em Caxias do Sul, irá receber neste sábado (25) a equipe do Samae para mais uma edição do programa Aqui Em Casa Tem Água. A ação ocorre no Centro Comunitário (Rua dos Metalúrgicos, 704), a partir das 9h.
A iniciativa consiste na entrega de caixas d’água e kits completos de instalação com 75% de desconto. O valor para adquirir todos os equipamentos à vista é de R$ 170,41; já na modalidade parcelada, é possível parcelar em até 60 vezes, com prestações mensais a partir de R$ 3,28, anexadas diretamente na fatura da conta de água.
Para retirar o kit é necessário apresentar documento de identidade e a conta de água do imóvel. Após a retirada, o morador terá que instalar a estrutura em até seis meses. Caso contrário, terá que ressarcir o valor inteiro, sem o subsídio do Samae.