Bairro Belo Horizonte, em Caxias, recebe programa que facilita a compra de caixas d'água

A ação ocorre no Centro Comunitário (Rua dos Metalúrgicos, 704), a partir das 9h. Márcio Serafini / Samae

O bairro de Belo Horizonte, em Caxias do Sul, irá receber neste sábado (25) a equipe do Samae para mais uma edição do programa Aqui Em Casa Tem Água. A ação ocorre no Centro Comunitário (Rua dos Metalúrgicos, 704), a partir das 9h.

A iniciativa consiste na entrega de caixas d’água e kits completos de instalação com 75% de desconto. O valor para adquirir todos os equipamentos à vista é de R$ 170,41; já na modalidade parcelada, é possível parcelar em até 60 vezes, com prestações mensais a partir de R$ 3,28, anexadas diretamente na fatura da conta de água.

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