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AVC em idosos aumenta após  gripe; especialista fala sobre cuidados com pessoas acima de 60 anos no inverno

Instrutora física explica como a socialização em academias ajuda na saúde mental das pessoas idosas

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Kelly Veronez

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