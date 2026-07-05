Geral

Proteção à biodiversidade 
Notícia

Atropelados, órfãos e feridos: com mais de 500 ocorrências em um ano, entenda como funciona o cuidado dos animais silvestres na Serra 

Região se prepara para receber novo Centro de Triagem e Reabilitação de Fauna Silvestre (Cetas) em Gramado, que deverá absorver parte da demanda. Atualmente, Serra conta apenas com a Universidade de Caxias do Sul para atender a esses animais de forma emergencial e voluntária 

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