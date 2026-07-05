Atropelados, órfãos e feridos: com mais de 500 ocorrências em um ano, entenda como funciona o cuidado dos animais silvestres na Serra 

Cuidado de animais silvestres ainda é um desafio na Serra. Com alta demanda e poucos espaços, região aguarda a abertura de novo espaço em Gramado. Porthus Junior / Agencia RBS

Após décadas sem um espaço de referência governamental, a região da Serra receberá um Centro de Triagem e Reabilitação de Fauna Silvestre (Cetas). O espaço será instalado em Gramado, no Parque Natural Municipal dos Pinheiros, onde animais da vida selvagem terão acolhimento, tratamento e reabilitação.

A formalização do convênio entre a prefeitura e o Governo do Estado foi assinado no dia 26 de junho, quase dois anos depois que os órgãos anunciaram a parceria para desenvolver o projeto. O acordo tem vigência de cinco anos e prevê o repasse de R$ 9,4 milhões por parte do governo estadual. O montante irá custear 16 licitações para a contratação de mão de obra, compra de alimentos, medicamentos e insumos.

O espaço deve iniciar as atividades em novembro desse ano. Isso porque, segundo a prefeitura, é necessário que as licitações e contratações sejam finalizadas, assim como as reformas na estrutura que já existe no Parque Natural Municipal dos Pinheiros.

Por que a Serra precisa de um Cetas

Dados da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura indicam 537 ocorrências envolvendo a fauna silvestre, entre setembro de 2024 e de 2025 na Serra. São animais que foram encontrados feridos, atropelados, presos em cativeiro, filhotes órfãos, entre outras situações.

Desse total, as aves representam o maior grupo de vítimas, sendo 49,9% dos atendidos, seguidos pelos mamíferos, que correspondem a 44,6%.

Entre os municípios, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula e Canela lideram as ocorrências envolvendo a fauna silvestre. Veja detalhes abaixo.





Atualmente, o Estado conta apenas com dois centros de recebimento desses animais – o Cetas do Ibama em Porto Alegre e o Cetas da UFPel, em Pelotas. Outros dois locais, em Rio Grande e Imbé, atuam como Centro de Reabilitação credenciados.

Dos cinco Centro de Atendimento Emergencial habilitados, apenas um funciona na Serra: o Instituto Hospitalar Veterinário da Universidade de Caxias do Sul (IHVet).

A realidade de quem faz a reabilitação

Instituto Hospitalar Veterinário da Universidade de Caxias do Sul (IHVet) é o único Centro de Atendimento Emergencial da Serra. Porthus Junior / Agencia RBS

Só no ano passado, o IHVet recebeu 151 animais silvestres encaminhados pelo governo estadual. Entre consultas, exames de imagens, exames laboratoriais, internação e procedimentos cirúrgicos, a instituição custeou R$ 67 mil. Neste ano, as despesas já chegam a R$ 20.224. O montante é menor devido à redução dos atendimentos.

Isso porque a demanda que chega ao espaço nem sempre consegue ser atendida. Segundo Leandro do Monte Ribas, diretor do IHVet, ao menos três pedidos de atendimentos chegam à equipe diariamente.

— A maior parte é vítima de acidente, como atropelamento. Eles são resgatados pelos órgãos públicos e encaminhados para cá, quando podemos receber. Muitos chegam em estado crítico. A grande questão é que a universidade não recebe para prestar esse serviço, que é caro e demanda uma equipe multidisciplinar e muitos equipamentos — argumenta.

Pela constituição (artigo 225), o cuidado da fauna silvestre é uma atribuição da União e Estados, contudo, a estrutura restrita torna o serviço limitado. Nesse cenário, instituições como a UCS podem se habilitar para realizar o trabalho. O tratamento e reabilitação desses animais ocorre desde 1997 em Caxias do Sul, antes no Jardim Zoológico e desde 2022 no IHVet.

Para que a universidade seja remunerada, o governo do Estado teria que firmar um convênio ou contrato, para além da habilitação de atuação como Centro de Atendimento Emergencial. No entanto, esses acordos não são obrigatórios e dependem de trâmites, disponibilidade de recursos e acordo políticos.

Procurado, o governo do Estado afirmou que está em fase de elaboração um edital para repasse de recursos para os Centro de Atendimento Emergencial, entre eles a UCS. O processo será aberto para que os CAEs possam se inscrever, contudo a data de abertura ainda não foi definida.

Como funciona o processo de recuperação

De praxe, todos os animais que chegam ao IHVet passam por avaliação veterinária. Quando apresentam fraturas ou ferimentos, são encaminhados para raio-X e, se necessário, são submetidos a cirurgia. O período mínimo de permanência varia de poucos dias a meses, conforme a situação de saúde do animal.

Apesar das dificuldades, a média de recuperação no instituto é de 54% entre os animais que chegam ao espaço. Esses são encaminhados para a Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram), que faz a soltura em ambientes naturais onde possam retomar a vida em liberdade.

Na última semana de junho, cinco animais recebiam cuidados no IHVet, entre eles uma ninhada de gambás órfãos. A estimativa é que eles permaneçam na instituição por meses até que estejam aptos para serem soltos e viverem de forma independente. Nesse processo, os filhotes precisam ser mantidos em um berçário aquecido e demandam cuidados a cada duas horas, quando tomam uma fórmula especial.

— Cada espécie tem parâmetros que precisam ser atingidos para que a soltura aconteça. De forma geral, os animais precisam ter idade e peso mínimo, comportamento natural e aversão ao ser humano. Quando eles não precisam mamar, a taxa de sucesso é muito maior, porque não se corre o risco da dependência humana — explica Ribas.

Leia Mais Animais silvestres atropelados ou encontrados em casa: saiba como agir e que órgãos acionar na Serra

O destino de quem não pode voltar para casa

Quanto mais tempo os filhotes convivem com os humanos e precisam dos seus cuidados, menores as chances de viverem de forma autônoma e livre. Nesses casos, os animais seguem como dependentes do cuidado, porém em estruturas projetadas para eles: os zoológicos.

É o caso dos graxains do campo e do mato que vivem no Jardim Zoológico da UCS. Os dois machos chegaram ainda filhotes e sem uma referência da espécie, se acostumaram com a presença de pessoas. Além deles, o espaço abriga outros 112 animais, como uma gralha-azul, pássaro típico da região, que chegou ao local com uma asa quebrada.

— Ele chegou até nós em 2000, então já são 26 anos vivendo no zoo. É um animal que não tem condições de sobreviver sozinho na natureza. No recinto das araras temos quatro que foram resgatadas em cativeiro. São outro exemplo da ação humana mudando a vida desses animais, que não sabem mais coletar comida, não sabem voar e precisam de cuidados ou morrem — indica o diretor.

A manutenção do zoológico tem custo mensal de R$ 55 mil para a universidade. Desse valor, cerca de R$ 4 mil são pagos por empresas madrinhas de recintos. O espaço também recebeu aporte de R$ 330 mil do Ministério Público de Caxias do Sul, que custeia a alimentação dos animais. Despesas essas que se somam ao custo mensal dos atendimentos veterinários prestados aos animais que são encaminhados pelo governo estadual.

— A universidade tem estrutura e mão de obra qualificada para ser rede de apoio do Estado, mas esperamos que com essa nova iniciativa pública, parte dessa grande demanda seja abraçada na unidade de Gramado.

O que fazer quando encontrar um animal silvestre ferido