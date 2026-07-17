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Após restauro, museu municipal de Flores da Cunha será inaugurado em agosto

Obras entram na fase final após investimento de R$ 2,6 milhões; espaço preserva características históricas e terá acessibilidade ampliada

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