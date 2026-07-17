Após restauro, museu municipal de Flores da Cunha será inaugurado em agosto

As obras de restauro do Museu e Arquivo Histórico Pedro Rossi, em Flores da Cunha, estão na reta final e a inauguração do prédio restaurado já tem data marcada: 21 de agosto. Os trabalhos entram nas últimas etapas antes da entrega oficial do espaço à comunidade.
No interior da edificação, os serviços já foram concluídos. Entre as intervenções realizadas estão a recuperação de rebocos, pisos, forros, revestimentos e pintura, além da instalação das redes hidrossanitárias e da restauração das esquadrias. Nesta fase, restam apenas ajustes nas instalações elétricas e a conclusão do elevador.
Enquanto isso, a equipe de museologia trabalha na montagem dos espaços expositivos e na organização do acervo que será apresentado ao público. Na parte externa, as equipes executam a drenagem ao redor do prédio. Em seguida, será feita a reconstrução do passeio público e os últimos retoques na pintura das fachadas.
De acordo com a prefeitura, o restauro preserva as características arquitetônicas do prédio histórico e amplia as condições de acessibilidade, segurança e funcionalidade do espaço.
O investimento nas obras é de R$ 2,6 milhões, dos quais R$ 1,8 milhão foram obtidos por meio do Pró-Cultura RS, da Secretaria Estadual da Cultura (Sedac), via Lei de Incentivo à Cultura. A prefeitura de Flores da Cunha aportou R$ 800 mil como contrapartida, enquanto a Associação de Amigos do Museu e Arquivo Histórico Pedro Rossi contribuiu com R$ 10,9 mil. O projeto tem patrocínio da empresa Móveis Florense.
Após a inauguração, o museu passará pelos preparativos finais para reabrir ao público com visitação gratuita ainda em 2026. A prefeitura também prevê disponibilizar um software com o catálogo completo do acervo.
A primeira etapa do projeto foi concluída em agosto de 2024. Na ocasião, foi construído um prédio anexo de três pavimentos para abrigar a reserva técnica do museu e o arquivo histórico municipal. O térreo do novo edifício foi destinado ao comércio de artesanato local, e uma passarela passou a interligar os dois prédios, facilitando a circulação e o transporte dos acervos. Essa fase também incluiu ações de documentação e conservação das coleções museológicas e arquivísticas.
Histórico do museu
- A edificação foi erguida entre 1943 e 1945 e inaugurada em fevereiro de 1946 como sede da prefeitura de Flores da Cunha.
- Em 1985, a prefeitura foi transferida para o recém adquirido Convento dos Padres Lassalistas. Depois de ficar fechada por um ano, a antiga sede do Poder Executivo Municipal é reaberta abrigando o Museu da Imigração, que havia sido criado em 1976 e fechado em 1978 por não ter sede própria. Também é instituído o Arquivo Histórico Municipal Florense. Em 26 de maio de 1986 aconteceu a reinauguração, quando o museu passou a ser denominado Museu e Arquivo Histórico Florense.
- Em maio de 1996, passou a funcionar também neste local a Biblioteca Pública Municipal.
- Em 2003, passou a se chamar Museu e Arquivo Histórico Pedro Rossi. Trata-se de uma homenagem ao professor de História e Geografia que foi o primeiro prefeito eleito democraticamente no município.
- Desde 2005, conta com o apoio da Associação de Amigos do Museu e Arquivo Histórico Municipal que faz serviços voluntários e ações em prol da preservação do patrimônio.
- Em 2018, o prédio foi tombado como patrimônio histórico cultural de Flores da Cunha.