Após restauro, museu municipal de Flores da Cunha será inaugurado em agosto

Espaço será reaberto ao público em 2026, com visitação gratuita. Andrelise Cavagnoli / Prefeitura de Flores da Cunha / Divulgação

As obras de restauro do Museu e Arquivo Histórico Pedro Rossi, em Flores da Cunha, estão na reta final e a inauguração do prédio restaurado já tem data marcada: 21 de agosto. Os trabalhos entram nas últimas etapas antes da entrega oficial do espaço à comunidade.

No interior da edificação, os serviços já foram concluídos. Entre as intervenções realizadas estão a recuperação de rebocos, pisos, forros, revestimentos e pintura, além da instalação das redes hidrossanitárias e da restauração das esquadrias. Nesta fase, restam apenas ajustes nas instalações elétricas e a conclusão do elevador.

Enquanto isso, a equipe de museologia trabalha na montagem dos espaços expositivos e na organização do acervo que será apresentado ao público. Na parte externa, as equipes executam a drenagem ao redor do prédio. Em seguida, será feita a reconstrução do passeio público e os últimos retoques na pintura das fachadas.

De acordo com a prefeitura, o restauro preserva as características arquitetônicas do prédio histórico e amplia as condições de acessibilidade, segurança e funcionalidade do espaço.

O investimento nas obras é de R$ 2,6 milhões, dos quais R$ 1,8 milhão foram obtidos por meio do Pró-Cultura RS, da Secretaria Estadual da Cultura (Sedac), via Lei de Incentivo à Cultura. A prefeitura de Flores da Cunha aportou R$ 800 mil como contrapartida, enquanto a Associação de Amigos do Museu e Arquivo Histórico Pedro Rossi contribuiu com R$ 10,9 mil. O projeto tem patrocínio da empresa Móveis Florense.

Após a inauguração, o museu passará pelos preparativos finais para reabrir ao público com visitação gratuita ainda em 2026. A prefeitura também prevê disponibilizar um software com o catálogo completo do acervo.

A primeira etapa do projeto foi concluída em agosto de 2024. Na ocasião, foi construído um prédio anexo de três pavimentos para abrigar a reserva técnica do museu e o arquivo histórico municipal. O térreo do novo edifício foi destinado ao comércio de artesanato local, e uma passarela passou a interligar os dois prédios, facilitando a circulação e o transporte dos acervos. Essa fase também incluiu ações de documentação e conservação das coleções museológicas e arquivísticas.

Histórico do museu