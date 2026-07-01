Após prorrogação da campanha, vacina contra o HPV segue disponível nas UBSs de Caxias 

Todas as 48 UBSs do município seguem oferecendo gratuitamente a vacina HPV quadrivalente. Rafael da Silva Carvalho / Divulgação

A campanha extraordinária de vacinação contra o HPV (papilomavírus humano) para jovens de 15 a 19 anos que nunca receberam nenhuma dose do imunizante foi prorrogada até 31 de dezembro no Rio Grande do Sul. A decisão foi anunciada pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira (30), data em que a mobilização seria encerrada em todo o país.

Com a prorrogação, a vacina segue disponível gratuitamente em todas as 48 unidades básicas de saúde (UBSs) de Caxias do Sul para moradores da faixa etária contemplada que nunca foram imunizados.

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Apesar da ampliação do prazo, a adesão à campanha continua baixa no município. Conforme a diretora da Vigilância em Saúde de Caxias do Sul, Magda Teles, até esta quarta-feira (1º), 627 jovens receberam a vacina desde o início da estratégia de resgate, em maio de 2025. O número representa um acréscimo de apenas 14 doses em relação à última semana, e continua representando apenas 5% do total que deveria ser vacinado.

Do total de vacinados, 354 são meninos e 273 meninas. A estimativa da Secretaria Municipal da Saúde é de que cerca de 12 mil jovens caxienses de 15 a 19 anos ainda não haviam recebido nenhuma dose da vacina antes do início da campanha.

Quem já foi vacinado anteriormente, mesmo quando o esquema previa duas doses, é considerado imunizado e não precisa repetir a aplicação.

Nas últimas semanas, a Secretaria da Saúde promoveu ações de vacinação em escolas, praças, horários estendidos das unidades e em conjunto com a campanha contra a gripe, mas a procura permaneceu abaixo do esperado.

A vacina quadrivalente protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do HPV, responsáveis por verrugas genitais e por cerca de 70% dos casos de câncer relacionados ao vírus, como os de colo do útero, pênis, ânus, boca e orofaringe. Desde 2024, o esquema vacinal passou a ser de dose única.

Os jovens de 15 a 19 anos que nunca receberam o imunizante podem procurar qualquer UBS de Caxias do Sul até 31 de dezembro, levando documento de identificação e, se possível, o cartão de vacinação.

Cobertura entre crianças e adolescentes também está abaixo da meta

Embora a vacina faça parte do calendário de rotina para meninas e meninos de 9 a 14 anos, a cobertura vacinal em Caxias do Sul também permanece abaixo da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde.

Segundo a Vigilância em Saúde, o município possui uma população estimada de 34.545 crianças e adolescentes nessa faixa etária, sendo 17.724 meninos e 16.821 meninas. Atualmente, a cobertura vacinal é de 65,31% entre as meninas e de 57,56% entre os meninos.