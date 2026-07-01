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Após prorrogação da campanha, vacina contra o HPV segue disponível nas UBSs de Caxias 

Prazo para imunizar jovens de 15 a 19 anos que nunca receberam a dose foi estendido pelo Ministério da Saúde até dezembro; município aplicou apenas 627 vacinas desde o início da estratégia

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Pablo Ribeiro

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