Após incêndio, líder comunitária do Villa Lobos, em Caxias, pede ajuda para reconstrução da casa

Um incêndio ocorrido em setembro de 2025, no bairro Villa Lobos, em Caxias do Sul, destruiu uma casa localizada na Rua dos Cristais. A moradia pertencia a Mirna Rosmari de Morais, 59 anos, que morava no local com o marido, Senair Carlos, 61, que ficou ferido, pois estava acamado em um dos quartos no momento.
Após a tragédia, Mirna e o marido precisaram se abrigar na casa onde ela é voluntária prestando atendimento a crianças em vulnerabilidade social. Com o passar do tempo, transformou o local em sua residência fixa, ficando, assim, sem uma sede para o seu projeto social, a Casa da Criança.
— A maior questão é que eu estou atendendo na rua. Esses dias a gente estava entregando almoço na chuva. O espaço é um conforto para mim e para eles. E agora eu estou fazendo aquele espaço, que vai ser bem legal — conta.
Quase um ano após a perda, o novo local do projeto segue em processo de construção. Mirna conta que está passando por dificuldades para pagar a mão de obra dos pedreiros e os materiais para a construção:
— A Marcopolo me ajudou com o material de construção. Para a casa eu preciso de telhas mais grossas para não quebrar. E eu preciso de ajuda na venda das rifas para poder pagar o pessoal da construção — pede.
A rifa a qual se refere custa R$ 10 e também será utilizada para arcar com os custos da reforma. Os talões com os números podem ser adquiridos pelo telefone (54) 8429-4370. O primeiro prêmio é um Iphone 14, já o segundo é um Playstation 4 Slim. O sorteio ocorre em 03 de outubro.