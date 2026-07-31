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Após incêndio, líder comunitária do Villa Lobos, em Caxias, pede ajuda para reconstrução da casa

Incêndio em 2025 deixou um ferido e destruiu moradia de Mirna Rosmari de Morais

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Augusto Martins

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