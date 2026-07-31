Após incêndio, líder comunitária do Villa Lobos, em Caxias, pede ajuda para reconstrução da casa

Mirna precisa arrecadar dinheiro para pagar a mão de obra dos pedreiros e os materiais para a construção. Mirna Rosmari de Morais / Divulgação

Um incêndio ocorrido em setembro de 2025, no bairro Villa Lobos, em Caxias do Sul, destruiu uma casa localizada na Rua dos Cristais. A moradia pertencia a Mirna Rosmari de Morais, 59 anos, que morava no local com o marido, Senair Carlos, 61, que ficou ferido, pois estava acamado em um dos quartos no momento.

Após a tragédia, Mirna e o marido precisaram se abrigar na casa onde ela é voluntária prestando atendimento a crianças em vulnerabilidade social. Com o passar do tempo, transformou o local em sua residência fixa, ficando, assim, sem uma sede para o seu projeto social, a Casa da Criança.

— A maior questão é que eu estou atendendo na rua. Esses dias a gente estava entregando almoço na chuva. O espaço é um conforto para mim e para eles. E agora eu estou fazendo aquele espaço, que vai ser bem legal — conta.

Leia Mais Morre Nivaldo Tolotti, fundador do tradicional Restaurante Andrea em Caxias do Sul

Quase um ano após a perda, o novo local do projeto segue em processo de construção. Mirna conta que está passando por dificuldades para pagar a mão de obra dos pedreiros e os materiais para a construção:

— A Marcopolo me ajudou com o material de construção. Para a casa eu preciso de telhas mais grossas para não quebrar. E eu preciso de ajuda na venda das rifas para poder pagar o pessoal da construção — pede.