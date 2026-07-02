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Após ficar fechado desde a pandemia, Cine Embaixador volta a exibir filmes comerciais em Gramado

Espaço criado por mobilização da comunidade no fim dos anos 1960 retoma sessões nesta sexta-feira (03) com proposta de conciliar programação comercial, Festival de Cinema e outros eventos

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Ana Júlia Griguol

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