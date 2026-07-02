Após ficar fechado desde a pandemia, Cine Embaixador volta a exibir filmes comerciais em Gramado

Além de sediar eventos como o Festival de Cinema de Gramado, espaço volta a receber filmes comerciais. Bruno Todeschni / Agencia RBS

Fechado desde a pandemia, o tradicional Cine Embaixador, em Gramado, voltará a exibir filmes comerciais a partir desta sexta-feira (3). Localizado no Palácio dos Festivais, no Centro da cidade, o espaço retoma a programação regular após anos dedicado principalmente a eventos, como o Festival de Cinema de Gramado.

A reabertura marca um novo momento para um dos principais símbolos culturais da Serra. A proposta é manter sessões comerciais ao longo do ano sem deixar de receber festivais, mostras e eventos corporativos.

Construído no fim da década de 1960 por iniciativa da própria comunidade, o Cine Embaixador nasceu de uma mobilização de moradores que arrecadaram recursos para viabilizar o projeto. Até hoje, o espaço é administrado por uma sociedade anônima e reúne acionistas da cidade.

A professora Maria Helena Accorsi Willrich acompanhou essa história de perto. O terreno onde o cinema foi construído pertencia ao avô dela, Antônio Accorsi. Maria Helena lembra que passou parte da juventude no local.

— Lembro das matinês, dos namoros, de pegar na mão, dos beijinhos. O cinema não é só um prédio, é um lugar de afeto. Minha vida era ali, era como se o cinema fosse meu também.

Segundo o historiador Gilnei Casagrande, o empreendimento sempre despertou um sentimento de pertencimento entre os moradores. A reforma realizada em 1987, por exemplo, contou novamente com mobilização da comunidade e foi divulgada pelos jornais da época com o slogan: "Novo Cine Embaixador. Não é ficção, é uma realidade que você pode ajudar a construir".

— Cada tijolo desse cinema tem um pouco de Gramado e das pessoas que construíram essa história — afirma.

Desde a primeira edição do Festival de Cinema de Gramado, em 1973, o Cine Embaixador consolidou sua importância para a cidade e para o audiovisual brasileiro. Atualmente instalado no Palácio dos Festivais, tornou-se palco das principais premiações do evento.

Para a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, a realização do festival projetou o espaço nacional e internacionalmente.

— Hoje, o Cine Embaixador tem importância e relevância nacional e internacional por ser o palco do Festival de Cinema de Gramado.

Em 2023, Gramado recebeu o título de Capital Nacional do Cinema. Agora, a retomada das sessões comerciais reforça essa ligação com a atividade cinematográfica.

De acordo com o presidente do Conselho do Cine Embaixador, Ricardo Bertolucci, a intenção é combinar a exibição de lançamentos com mostras temáticas e grandes eventos.

— Vamos trabalhar com sazonalidades e temporadas. Além da exibição de filmes, o Festival de Cinema, o Natal Luz e outros eventos corporativos continuarão sendo realizados no espaço — explica.

Como será a programação

A reabertura ocorre nesta sexta-feira (3), com a estreia da animação Minions & Monstros. Inicialmente, haverá duas sessões diárias, de sexta a domingo, às 18h e às 20h30min.

Os ingressos custam R$ 25, com opção de meia-entrada, e poderão ser adquiridos pela internet ou nos totens de autoatendimento instalados no Palácio dos Festivais.

Com capacidade para cerca de 900 espectadores, o Cine Embaixador é uma das maiores salas de cinema do país. O espaço é administrado pela S.A. Cine Embaixador, empresa da qual a prefeitura de Gramado detém 38% das ações.