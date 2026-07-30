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Após escola e igreja serem atingidas por temporal, comunidade de Mato Perso, em Flores da Cunha, se une para reconstrução

Evento climático atingiu a localidade no interior do município na noite de terça-feira, danificando o telhado da instituição de ensino e ginásio, além de derrubar parede da igreja

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Marcos Cardoso

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