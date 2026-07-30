Após escola e igreja serem atingidas por temporal, comunidade de Mato Perso, em Flores da Cunha, se une para reconstrução

Evento climático atingiu a localidade no interior do município na noite de terça-feira. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A comunidade de Mato Perso, no interior de Flores da Cunha, foi uma das mais atingidas pela chuva desta semana. Na noite terça-feira (28), o granizo e forte vento deixaram um rastro de destruição na localidade, afetando, principalmente, a igreja Santa Juliana e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio de Souza Neto. E mais uma vez a resiliência dos moradores se mostra fundamental na reconstrução.

Mutirões foram montados ainda na quarta-feira (29) e se intensificaram nesta quinta (30). Pela manhã, na escola, pais, alunos da instituição realizavam a limpeza de mesas, brinquedos e buscavam salvar o que restou.

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Segundo Claudete Gaio Conte, diretora da escola, a empresa seguradora do imóvel deverá fazer uma vistoria nesta tarde. Assim, também será possível analisar os impactos financeiros. Primeiramente, ela informou que as aulas deveriam retornar, na semana que vem, em um espaço do Salão da Comunidade, que fica na frente da escola, mas, no meio da manhã, a Secretaria de Educação informou que avalia a retomada das aulas de forma remota. A possibilidade de transferir temporariamente os alunos para outras escolas da rede foi descartada em razão da distância entre Mato Perso e a sede do município.

A escola tem 112 alunos da Educação Infantil e Ensino fundamental, e a união tem se mostrado fundamental, segundo a diretora:

— É um clima de reconstrução, não perdemos a esperança nunca. A tristeza não saiu e a ficha começa a cair.

Na frente da igreja, a união é similar. Moradores trabalham na limpeza externa, uma vez que a edificação está interditada. Pela tarde, uma empresa de engenharia deverá instalar estruturas metálicas de escoramento para que possa se preservar a estrutura histórica, segundo Moisés Giacomin, um dos coordenadores da comunidade.

— Essa foi apenas uma análise preliminar para conservação do que está aí, para que não caia. E outra, se houver algum evento climático extremo, como as previsões indicam, que algo seja mantido — diz Giacomin.

As celebrações da igreja serão transferidas para o primeiro andar do salão comunitário.

Neimar De Cesero / Agencia RBS