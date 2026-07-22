Após dias de chuva e transtornos, tempo melhora na Serra a partir de quinta; confira a previsão

A chuva que atinge a Serra desde o último domingo (19), com maior intensidade na terça-feira (21), começa a perder força nesta quarta-feira (22). Apesar da melhora gradual prevista para as próximas horas, a região ainda enfrenta os reflexos do grande volume de precipitação registrado nos últimos dias, que provocou danos pontuais, como deslizamentos, bloqueios de vias e pontes submersas em diferentes municípios.

Mesmo com a diminuição da chuva, o monitoramento hidrológico continua. O mais recente alerta da Defesa Civil estadual aponta risco muito alto de inundação no Rio Taquari, em Santa Tereza, com possibilidade de o rio atingir a cota de 19 metros. O aviso é válido até as 11h30min de quinta-feira (23). Logo nas primeiras horas da manhã desta quarta, o Rio Taquari já havia atingido a cota de inundação.

A manhã desta quarta-feira foi marcada por muita nebulosidade na Serra. Ao longo da tarde, conforme a Climatempo, a frente fria avança em direção a Santa Catarina e a instabilidade perde intensidade. Mesmo assim, o céu permanece fechado, com possibilidade de garoa. As temperaturas seguem em queda e a mínima do dia pode ser registrada durante a noite, chegando a 12°C em Caxias do Sul.

A tendência é de melhora mais consistente a partir de quinta-feira (23), com a atuação de uma massa de ar frio e seco sobre o Rio Grande do Sul. O dia ainda terá muitas nuvens e possibilidade de chuviscos isolados entre a madrugada e a manhã. No decorrer do dia, o tempo estabiliza, embora a nebulosidade permaneça. Em Caxias do Sul, os termômetros devem variar entre 12°C e 14°C.

Na sexta-feira (24), a circulação atmosférica volta a favorecer o aumento das nuvens sobre parte do Estado. Na Serra, há previsão de chuva fraca e isolada durante a manhã, mas a tendência é de melhora no período da tarde. As temperaturas continuam baixas, com mínima de 10°C e máxima de 17°C em Caxias do Sul.

O sábado (25) deve marcar uma mudança mais significativa nas condições do tempo. A previsão é de tempo firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Na Serra, o sol predomina entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. O amanhecer será frio, com mínima de 11°C, enquanto a máxima pode chegar aos 19°C.