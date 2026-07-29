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Alto volume de chuva ameaça a produtividade de lavouras em Caxias do Sul

Uma das principais preocupações neste momento é o prejuízo ao solo, diante dos processos de erosão e da dispersão de nutrientes

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Alana Fernandes

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