Alto volume de chuva ameaça a produtividade de lavouras em Caxias do Sul

O excesso de chuva que caiu sobre o Estado nos últimos dias já ameaça a produtividade de lavouras em Caxias do Sul. Durante julho, foram registrados 283 milímetros (mm) no município — a média, para o mês, é 158 mm. O volume é, portanto, 79% maior que o esperado.

O cenário atual contrasta com junho, quando a represa do Faxinal, por exemplo, operava com apenas 65% da capacidade. O nível baixo do reservatório foi um dos fatores que contribuiu para o escurecimento da água que chegou aos consumidores na última semana do mês.

— Não estávamos tendo chuvas significativas até então. Mas não era uma preocupação, até porque estamos no inverno, um período que a maioria das plantas, no caso as frutíferas, está em dormência (momento em que há o consumo mínimo de água e energia) — enfatiza o engenheiro agrônomo e chefe do escritório municipal da Emater, Mauro Tessari.

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Agora, uma das principais preocupações para a agricultura é o prejuízo ao solo, de acordo com Tessari. Além de causar erosão, o volume concentrado de chuva em poucos dias pode provocar o processo de lixiviação, que é quando os nutrientes da terra são levados pela força da água, causando o empobrecimento do solo.

— Quando o solo escorre, é "lavado", os nutrientes superficiais vão embora junto com a terra — acrescenta Tessari.

A persistência da chuva nas próximas semanas também pode impactar a produção de folhosas, como rúcula, alface e couve. Conforme o engenheiro agrônomo, o excesso de água causa o apodrecimento destas plantas.

Estragos ocasionados pelo granizo são contabilizados

O temporal de granizo registrado na madrugada de quarta-feira (29) danificou lavoras de brócolis no interior do município. Estufas de produtores também foram levadas pela força do vento. Segundo Tessari, os danos ainda estão sendo contabilizados e devem integrar um relatório da prefeitura nos próximos dias.

"Outros eventos de chuva intensa e volumosa devem ocorrer"

Segundo a meteorologista da Climatempo Josélia Pegorim o volume de chuva registrado até agora, no mês de julho, pode ser considerado como a primeira influência do El Niño sobre as precipitações.

— Foram observados não só tempestades severas, com granizos grandes, muita chuva e ventos intensos, mas vários episódios de chuva volumosa que resultaram em grandes acumulados de água sobre os solos e rios. Como consequência, tivemos transbordamentos de rios — justifica.

A preocupação e o monitoramento climático prosseguem para os próximos meses, já que o ponto máximo do El Niño deve ocorrer entre a primavera e o começo do verão:

— Então, os próximos meses vão exigir sempre um monitoramento constante e detalhado das condições meteorológicas, porque outros eventos de chuva intensa, volumosa e de tempo severo devem ocorrer. A influência do El Niño só aumenta à medida que o fenômeno ganha força — aponta a meteorologista.

Para agosto, a Climatempo prevê que o volume de chuva fique um pouco acima da média histórica em todo o Estado. Segundo Josélia, as áreas que devem receber maior precipitação são o Oeste, Missões, Noroeste, Planalto, Região Central e vales do Taquari e Caí.