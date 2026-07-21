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Agricultor é condenado por manter trabalhadores em condições análogas à escravidão em pomar de Farroupilha

Cinco pessoas, entre eles um uruguaio e dois adolescentes, foram resgatados em 2024 após fiscalização do Ministério do Trabalho e da Polícia Federal

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