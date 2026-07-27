Acordo prevê construção de casas para remover famílias de área afetada pela chuva no interior de Caxias

Passagem provisória foi construída em setembro de 2024, depois que a ponte foi levada pela força da correnteza. Estrutura é a única ligação segura entre a comunidade e a BR-116. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Uma situação habitacional que se arrasta há anos e que piorou durante a crise climática de 2024 está mais perto de ter uma resolução, no interior de Caxias do Sul. Um acordo firmado entre o governo estadual e a prefeitura prevê a construção de 17 casas para remoção de moradores de Vila São Pedro, no distrito de Vila Cristina.

As moradias serão de responsabilidade do Estado, enquanto que o terreno será cedido pelo município, no bairro Jardim Oriental. A negociação é acompanhada pelo Ministério Público, por meio do promotor de Justiça Adrio Gelatti.

Há dois anos, os moradores de Vila São Pedro ficaram quatro meses sem acesso para veículos, após a queda da ponte sobre o Arroio Pinhal, em maio de 2024. Durante o período, as famílias entravam e saíam da região somente a pé, por uma passadeira improvisada pelo Exército.

Atualmente, o tráfego ocorre em uma estrutura provisória construída pelo munícipio em setembro de 2024. No entanto, a cada chuva volumosa, o arroio transborda, cobre a passagem e os moradores voltam a ficar ilhados.

Por meio de nota, a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab) informou que está em andamento uma licitação para contratar empresas interessadas em construir as moradias pelo método de construção modular. As propostas serão analisadas em um pregão eletrônico marcado para as 9h da próxima quinta-feira (30).

O comunicado ainda acrescenta que "a depender de uma análise técnica final, a princípio este método poderá ser aplicado para a construção das 17 casas no terreno municipal". Entretanto, o prazo para a entrega das moradias às famílias não foi informado.

Famílias também foram contempladas por programas federais

Desde o ano passado, outras nove famílias deixaram a comunidade por meio do programa federal Minha Casa Minha Vida Reconstrução, segundo o secretário municipal da Habitação, Silvio Daniel da Silva. Estes moradores estavam em uma área considerada de risco e foram diretamente atingidas pelo evento climático, por isso foram atendidos pela iniciativa.

Além das 17 famílias que devem ser contempladas com as moradias do governo estadual, outras cinco permanecem na localidade. Segundo Silva, estes moradores estão cadastrados em um programa da Defesa Civil Nacional.

— Neste caso, a área técnica de engenharia e arquitetura da Secretaria Municipal da Habitação está desenvolvendo o processo licitatório para a construção das casas que também estarão localizadas no loteamento Morada do Valle. O recurso será do programa S2ID da Defesa Civil Nacional. Além disso, houve a oferta de auxílio-moradia, entretanto, estas famílias negaram e decidiram ficar na área — explica o secretário.

O levantamento da pasta ainda indica que um núcleo familiar de Vila São Pedro foi encaminhado para uma unidade habitacional provisória e ao menos seis casas estão desabitadas.

Entenda a situação da área

A área de Vila São Pedro passou a ser de propriedade do governo estadual em razão de uma execução fiscal contra uma antiga empresa local. Com o tempo, os terrenos foram ocupados e criou-se um "núcleo urbano informal consolidado".

Em março de 2024, o governo estadual foi condenado a garantir a infraestrutura no local. À época também, segundo a Sehab, o Departamento de Regularização Fundiária estava elaborando os estudos técnicos para verificar a viabilidade da regularização fundiária da área.

Contudo, com a enchente de maio de 2024, grande parte do local foi considerado de alto risco, impróprio para habitação e exigindo a remoção das famílias.

A crise climática de maio de 2024 ainda ocasionou outro agravante para a Vila São Pedro: a força da correnteza do Arroio do Pinhal levou a ponte que ligava a comunidade a BR-116.

Os moradores chegaram a ficar quatro meses sem acesso para veículos. Em agosto daquele ano, um acordo entre o Ministério Público e a prefeitura permitiu a construção de uma passagem provisória, que é usada até hoje.