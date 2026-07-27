Geral

Habitação
Notícia

Acordo prevê construção de casas para remover famílias de área afetada pela chuva no interior de Caxias

As 17 moradias serão de responsabilidade do Estado, enquanto que o terreno será cedido pelo município. Em 2024, moradores de Vila São Pedro chegaram a ficar quatro meses sem acesso para veículos após a queda de uma ponte

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Alana Fernandes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS