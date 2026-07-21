Acidente entre carro e caminhão deixa homem ferido na RS-324, em Nova Araçá, na Serra

Motorista do veículo Peugeot foi hospitalizado em estado grave. Scab Casca / Divulgação

Um acidente de trânsito entre um veículo Peugeot e um caminhão deixou um homem gravemente ferido no km 268 da RS-324, em Nova Araçá, na tarde desta terça-feira (21).

Conforme as informações do Comando Rodoviário Militar, houve uma colisão frontal entre o veículo de passeio e o caminhão que transportava aves.

Caminhão transportava aves. Scab Casca / Divulgação