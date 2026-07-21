Acidente entre carro e caminhão deixa homem ferido na RS-324, em Nova Araçá, na Serra

Um acidente de trânsito entre um veículo Peugeot e um caminhão deixou um homem gravemente ferido no km 268 da RS-324, em Nova Araçá, na tarde desta terça-feira (21).
Conforme as informações do Comando Rodoviário Militar, houve uma colisão frontal entre o veículo de passeio e o caminhão que transportava aves.
O motorista do veículo ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado com o apoio das equipes do Serviço Auxiliar de Bombeiros (Scab) de Casca. Ele foi encaminhado em estado grave para o hospital de Paraí. O condutor do caminhão não se feriu.