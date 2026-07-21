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Acidente entre carro e caminhão deixa homem ferido na RS-324, em Nova Araçá, na Serra

Fato ocorreu na tarde desta terça-feira (21) envolvendo um caminhão carregado de aves

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Renata Oliveira Silva

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