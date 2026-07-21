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Pela chuva
Notícia

Acesso à Linha Buratti, em Bento Gonçalves, é bloqueado em função da chuva

Segundo a prefeitura, o acesso à região pode ser feito pelo bairro Salgado

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