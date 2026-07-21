Acesso à Linha Buratti, em Bento Gonçalves, é bloqueado em função da chuva

Bloqueio começou na noite de segunda. Defesa Civil de Bento Gonçalves / Divulgação

A Defesa Civil de Bento Gonçalves bloqueou, na noite de segunda-feira (20), o acesso à Linha Buratti de forma preventiva. A interrupção do tráfego para veículos se dá em virtude da chuva, e busca garantir a segurança da população.

Segundo uma nota da prefeitura de Bento, o acesso à região pode ser feito pelo bairro Salgado. No entanto, a orientação é que seja utilizado somente em caso de necessidade extrema.

Na manhã desta terça-feira (21) será feita uma reavaliação da área.

De acordo com a Climatempo, a chuva no município foi de 31 milímetros entre a meia-noite e às 6h desta terça. Ainda segundo o serviço de meteorologia, o dia deve ser marcado por mais chuva na região.

Em outros pontos

Ainda na segunda, a prefeitura precisou colocar lona em uma residência no bairro Borgo, e foi registrado um deslizamento de terra na Rua Ari da Silva. Ambas as situações foram encaminhadas para análise de engenheiro.

A Rua Aristides Bertuol, segundo nota, segue com bloqueio em meia pista, e a ponte entre Bento e Cotiporã, no Rio das Antas, está com passagem normal para os veículos.