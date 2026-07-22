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"A quantidade de chuva nos surpreendeu", diz coordenador da Defesa Civil em Santa Tereza

Na cidade, água invadiu alguns pontos, como a sede da Associação Santa-Terezense de Canoagem (Astecan), mas nenhum morador está desalojado

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Marcos Cardoso

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