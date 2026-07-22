"A quantidade de chuva nos surpreendeu", diz coordenador da Defesa Civil em Santa Tereza

Mais uma vez, Santa Tereza está em alerta em função das chuvas na região. Marcos Cardoso / agência RBS

Mais uma vez, Santa Tereza está em alerta em função das chuvas na região. Na manhã desta quarta-feira (22), a elevação do nível do Rio Taquari colocou a cidade em estado de atenção: por volta das 10h45min, o rio alcançou cerca de 17,33 metros, acima da cota de inundação, fixada em 14,50 metros, após subir 68 centímetros na última hora.

Apesar de a água já ter invadido alguns pontos da cidade, como a sede da Associação Santa-Terezense de Canoagem (Astecan), não há necessidade de retirada de moradores até o momento.

Na manhã desta quarta-feira (22), a elevação do nível do Rio Taquari colocou a cidade em estado de atenção. Marcos Cardoso / agência RBS

A água ainda não chegou em nenhuma residência, mas os moradores das áreas de risco já retiram os pertences por precaução, segundo a prefeita Gisele Caumo:

— Estamos acompanhando todos os níveis, todas as cotas e iremos informar a cada família por ordem de risco. Nós também seguimos acompanhando o nível de vazão das barragens que já na última medição começou a apresentar uma redução, embora pouco expressiva, mas já é um sinal bastante importante.

O tenente-coronel Marcelo Almeida de Souza, coordenador regional da Defesa Civil, esteve em Santa Tereza nesta quarta-feira e afirmou que a região está sendo monitorada desde terça. Na Serra, relata problemas também em Nova Bassano, Nova Prata e Antônio Prado:

— Em Nova Bassano, algumas famílias foram alertadas, em torno de 20, mas estão sendo monitoradas, algumas alojadas provisoriamente em casas de familiares.

Souza ainda afirma que essa chuva foi acima da esperada: