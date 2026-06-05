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Você ainda escreve à mão? Prática é valorizada nas escolas de Caxias, mesmo na era das telas, e especialistas apontam benefícios

Prática é estimulada nas salas de aula por contribuir para a memória, coordenação motora, organização do pensamento, aprendizagem e para o desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes

Pablo Ribeiro

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